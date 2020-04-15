Правильное питание при изжоге

В том случае, если симптомы изжоги проявляются очень часто, следует наладить питание: питаться каждый день в одно и то же время, а также исключить продукты, провоцирующие изжогу.

Основные принципы диеты при изжоге

Диета при изжоге включает в свой рацион продукты, способные быстро «охладить» желудок и пищевод. Если вас периодически мучает изжога и вы хотите избавиться от этого неприятного чувства, придерживайтесь следующих правил специальной диеты:

Одно из самых важных правил – питайтесь небольшими порциями. Из-за большого объема пищи, поступившего за один раз, вырабатывается большое количество желудочного сока.

Ешьте часто, по 5-8 раз за день. Питание, построенное таким образом, поможет также избавиться и от запоров.

Ешьте медленно, как следует пережевывайте пищу. Один прием еды должен составлять не менее 20 минут.

Не ешьте за 2-3 часа до сна.

Исключите из рациона продукты, которые могут спровоцировать появление изжоги, и замените их рекомендованными диетой.

Основой рациона должны стать продукты, не способные вызвать неприятные симптомы.
Напитки и блюда должны быть теплыми.

Есть такие продукты, которые снижают количество желудочной кислоты, а есть, которые, наоборот, стимулируют ее повышенную выработку.

Разрешенные продукты

Итак, перечисленные продукты – основа рациона для людей, страдающих приступами изжоги:

— сладкие фрукты и ягоды (яблоки, бананы, арбуз);
— овощи (свекла, картофель, морковь, зеленый горошек, цветная капуста, тыква, кабачки, свежие огурцы);
— молочная продукция (обезжиренная сметана, козий сыр);
— куриная грудка без кожицы, постная говядина, рыба;
— вареные яйца, паровой омлет;
— белый, цельнозерновой, кукурузный хлеб;
— белый, коричневый рис;
— минеральная вода, отвар из корня горечавки и вяза, слабый чай со сливками или молоком;
— оливковое, подсолнечное масло.

Запрещенные продукты

На время диеты следующие продукты придется исключить:

— цитрусовые фрукты;
— овощи: сырой репчатый лук, картофель-фри;
— молочная продукция: творог, жирная сметана, также желательно исключить молочные коктейли и мороженое;
— чай, кофе, вино, цитрусовые соки, клюквенный и томатный сок;
— приправы, острые соусы;
— газированные и крепкие алкогольные напитки;
— жирные, жареные, острые блюда.

Меню диеты на неделю

Понедельник

Завтрак: тарелка овсяной каши, чашка некрепкого чая с молоком, 2 сухарика.Каши для диеты

Второй завтрак: 1 сладкое яблоко.

Обед: миска салата из свежих овощей, кусочек отварного куриного филе, чашка ягодного компота.

Полдник: 2 сухарика, чашка слабого чая со сливками.

Ужин: миска фруктового салата из яблок, банана, груши, стакан обезжиренного кефира.

Вторник

Завтрак: тарелка гречневой каши, бутерброд из подсушенного хлеба с подсолнечным маслом, чашка чая с молоком.

Второй завтрак: 1 банан.

Обед: тарелка овощного супа, 150 г куриной грудки, тушеной с овощами, стакан компота.

Полдник: чашка яблочного киселя.

Ужин: тарелка манной каши на молоке, стакан воды.

Среда

Завтрак: тарелка рисовой каши, чашка некрепкого чая с молоком.

Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя.

Обед: 150 г картофельного пюре, 2 куриных котлеты, приготовленных на пару, стакан яблочного компота.

Полдник: 1 банан.

Ужин: миска овощного салата, кусочек рыбы, приготовленной на пару, стакан компота.

Четверг

Завтрак: миска фруктового салата, стакан минеральной воды.

Второй завтрак: 2 сухарика, стакан компота.

Обед: тарелка супа-пюре из картошки и кабачков, стакан чая с молоком.

Полдник: одно яблоко, запеченное с медом.

Ужин: тарелка овсяной каши, стакан компота.

Пятница

Завтрак: тарелка манной каши, чашка чая с молоком, 2 сухарика.

Второй завтрак: ягодный мусс, стакан минеральной воды.

Обед: тарелка овощного супа, 2 кусочка цельнозернового хлеба, стакан компота.

Полдник: 1 банан.

Ужин: 2 кусочка рыбного филе на пару со свежими овощами, стакан компота.

Суббота

Завтрак: омлет на пару, салат из свежих овощей, стакан минеральной воды.

Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя из ягод.

Обед: молочный манный суп, 2 ст.л. кабачковой икры.

Полдник: чашка некрепкого чая с молоком, 1 зефир.

Ужин: тарелка риса, 3 ломтика разрешенного сыра, стакан компота.

Воскресение

Завтрак: тарелка жидкой овсяной каши на молоке, чашка некрепкого чая, 2 сухарика.

Второй завтрак: 200 гр. пюре из бананов и яблок.

Обед: 150 г картофельного пюре, 2 паровые рыбные котлеты, стакан компота.

Полдник: стакан яблочного киселя, кусочек подсушенного бисквита.

Ужин: миска овощного салата, кусочек отварного куриного филе, стакан компота.
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