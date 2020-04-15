Правильное питание при изжоге
Основные принципы диеты при изжоге
Диета при изжоге включает в свой рацион продукты, способные быстро «охладить» желудок и пищевод. Если вас периодически мучает изжога и вы хотите избавиться от этого неприятного чувства, придерживайтесь следующих правил специальной диеты:
Одно из самых важных правил – питайтесь небольшими порциями. Из-за большого объема пищи, поступившего за один раз, вырабатывается большое количество желудочного сока.
Ешьте часто, по 5-8 раз за день. Питание, построенное таким образом, поможет также избавиться и от запоров.
Ешьте медленно, как следует пережевывайте пищу. Один прием еды должен составлять не менее 20 минут.
Не ешьте за 2-3 часа до сна.
Исключите из рациона продукты, которые могут спровоцировать появление изжоги, и замените их рекомендованными диетой.
Основой рациона должны стать продукты, не способные вызвать неприятные симптомы.
Напитки и блюда должны быть теплыми.
Есть такие продукты, которые снижают количество желудочной кислоты, а есть, которые, наоборот, стимулируют ее повышенную выработку.
Разрешенные продукты
Итак, перечисленные продукты – основа рациона для людей, страдающих приступами изжоги:
— сладкие фрукты и ягоды (яблоки, бананы, арбуз);
— овощи (свекла, картофель, морковь, зеленый горошек, цветная капуста, тыква, кабачки, свежие огурцы);
— молочная продукция (обезжиренная сметана, козий сыр);
— куриная грудка без кожицы, постная говядина, рыба;
— вареные яйца, паровой омлет;
— белый, цельнозерновой, кукурузный хлеб;
— белый, коричневый рис;
— минеральная вода, отвар из корня горечавки и вяза, слабый чай со сливками или молоком;
— оливковое, подсолнечное масло.
Запрещенные продукты
На время диеты следующие продукты придется исключить:
— цитрусовые фрукты;
— овощи: сырой репчатый лук, картофель-фри;
— молочная продукция: творог, жирная сметана, также желательно исключить молочные коктейли и мороженое;
— чай, кофе, вино, цитрусовые соки, клюквенный и томатный сок;
— приправы, острые соусы;
— газированные и крепкие алкогольные напитки;
— жирные, жареные, острые блюда.
Меню диеты на неделю
Понедельник
Завтрак: тарелка овсяной каши, чашка некрепкого чая с молоком, 2 сухарика.Каши для диеты
Второй завтрак: 1 сладкое яблоко.
Обед: миска салата из свежих овощей, кусочек отварного куриного филе, чашка ягодного компота.
Полдник: 2 сухарика, чашка слабого чая со сливками.
Ужин: миска фруктового салата из яблок, банана, груши, стакан обезжиренного кефира.
Вторник
Завтрак: тарелка гречневой каши, бутерброд из подсушенного хлеба с подсолнечным маслом, чашка чая с молоком.
Второй завтрак: 1 банан.
Обед: тарелка овощного супа, 150 г куриной грудки, тушеной с овощами, стакан компота.
Полдник: чашка яблочного киселя.
Ужин: тарелка манной каши на молоке, стакан воды.
Среда
Завтрак: тарелка рисовой каши, чашка некрепкого чая с молоком.
Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя.
Обед: 150 г картофельного пюре, 2 куриных котлеты, приготовленных на пару, стакан яблочного компота.
Полдник: 1 банан.
Ужин: миска овощного салата, кусочек рыбы, приготовленной на пару, стакан компота.
Четверг
Завтрак: миска фруктового салата, стакан минеральной воды.
Второй завтрак: 2 сухарика, стакан компота.
Обед: тарелка супа-пюре из картошки и кабачков, стакан чая с молоком.
Полдник: одно яблоко, запеченное с медом.
Ужин: тарелка овсяной каши, стакан компота.
Пятница
Завтрак: тарелка манной каши, чашка чая с молоком, 2 сухарика.
Второй завтрак: ягодный мусс, стакан минеральной воды.
Обед: тарелка овощного супа, 2 кусочка цельнозернового хлеба, стакан компота.
Полдник: 1 банан.
Ужин: 2 кусочка рыбного филе на пару со свежими овощами, стакан компота.
Суббота
Завтрак: омлет на пару, салат из свежих овощей, стакан минеральной воды.
Второй завтрак: 2 сухарика, стакан киселя из ягод.
Обед: молочный манный суп, 2 ст.л. кабачковой икры.
Полдник: чашка некрепкого чая с молоком, 1 зефир.
Ужин: тарелка риса, 3 ломтика разрешенного сыра, стакан компота.
Воскресение
Завтрак: тарелка жидкой овсяной каши на молоке, чашка некрепкого чая, 2 сухарика.
Второй завтрак: 200 гр. пюре из бананов и яблок.
Обед: 150 г картофельного пюре, 2 паровые рыбные котлеты, стакан компота.
Полдник: стакан яблочного киселя, кусочек подсушенного бисквита.
Ужин: миска овощного салата, кусочек отварного куриного филе, стакан компота.
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