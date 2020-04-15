Новая система оценивает кровоток с помощью камеры

Университет Райса создал уникальную систему с камерой, которая может буквально заглянуть под кожу, выявив особенности кровотока в самых мелких сосудах. С помощью системы возможно получить изображения и целые карты сосудистой сети в высочайшим разрешением, пишет Medical Express.PulseCam объединяет информацию, полученную из видеозаписей и пульсоксиметра, для создания карт перфузии крови с высоким разрешением. Известно, что из сердца кровь расходится по телу волнами (эти волны можно почувствовать, ощутив пульс). Пульсовые оксиметры оценивают "пульсовую форму". В свою очередь, PulseCam использует видеокамеру для расчета силы волны в сотнях точек на поверхности кожи.Системе PulseCam требуется около 30 секунд, чтобы создать карту перфузии крови с высоким разрешением, и она может обновлять карту каждые 10 секунд. PulseCam генерирует карты на основе небольших изменений цвета, вызванных перфузией. К сожалению, система работает только в том случае, если человек относительно неподвижен.