Названы 5 ключевых признаков преддиабета, которые нельзя игнорировать

Зарубежные медики перечислили 5 признаков преддиабета, которые нельзя игнорировать. Одним из сигналов является необъяснимая усталость.Под диабетом понимается состояние, при котором уровень сахара в крови не попадает ни в «диабетическую категорию», ни в «нормальную». Принятый показатель составляет менее 100 мг/дл, и больше 126, если у человека имеет место заболевание. Если имеет место частое колебание, то речь идет о преддиабете. По словам врачей, одно из основных заблуждений людей заключается в том, что они не различают усталость от работы и постоянную вялость. Стоит насторожиться, если человек неважно себя чувствует после ночного отдыха, такое состояние продолжается в течение последних нескольких дней. Следующий сигнал — необъяснимое увеличение веса, несмотря на тот же рацион питания и регулярные занятия спортом, учитывая то, что вероятность недуга часто возрастает с возрастом и наблюдается у мужчин и женщин избыточным весомТретий признак, который должен насторожить, — темные пятна на коже. Особенно это проявляется в области шеи, подмышек или других мест с тонким кожным покровом. Может служить признаком состояния и плохое качество сна. Также верно то, что бессонница приводит к набору веса, увеличивая шансы на развитие диабета.Хотя размытое зрение может сигнализировать о многих проблемах со здоровьем, среди которых нарушение сердечно-сосудистой деятельности, но оно является и главным симптомом преддиабета, предупредили медики. В связи с чем следует своевременно обратиться к специалисту для понимания причины.