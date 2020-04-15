Дешевые и доступные заменители имбиря назвал диетолог Михаил Гинзбург

Хотя имбирь действительно полезен для защиты здоровья, этот продукт далеко не уникальный, в российских реалиях у него имеются более дешевые и доступные аналоги. Об этих заменителях резко подорожавшего в условиях пандемии имбиря рассказал известный российский диетолог Михаил Гинзбург.Как сообщает MedikForum.ru, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал в интервью радио Sputnik дешевые продукты, не уступающие по оздоровительному эффекту имбирю. По словам ученого, в целом защитить от развития заболевания помогает пища, содержащая биологически активные вещества фитонциды, придающие ей горький, острый, пряный вкус.«Фитонциды могут разрушать вирусы. Ими очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», – назвал диетолог доступные заменители имбиря.Помимо того, сопротивления коронавирусной инфекции нужно употреблять растительные продукты, оказывающие противовоспалительное действие. Дело в том, что вирусы, проникая в организм, могут спровоцировать избыточный иммунный ответ, и такая чрезмерная активность иммунной системы ведет к воспалению. Если оно становится продолжительным, это чревато развитием разных патологий. Уберечься от неблагоприятного процесса помогают куркума, ягоды.Также диетолог Михаил Гинзбург рекомендует есть продукты, богатые антиоксидантами, эффективно поддерживающими иммунную систему в период пандемии.«Антиоксидантов больше в куркуме, много в болгарских перцах, томатах и практически нет в имбире» – пояснил врач-диетолог.