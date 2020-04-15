Дешевые и доступные заменители имбиря назвал диетолог Михаил Гинзбург
Как сообщает MedikForum.ru, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал в интервью радио Sputnik дешевые продукты, не уступающие по оздоровительному эффекту имбирю. По словам ученого, в целом защитить от развития заболевания помогает пища, содержащая биологически активные вещества фитонциды, придающие ей горький, острый, пряный вкус.
«Фитонциды могут разрушать вирусы. Ими очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», – назвал диетолог доступные заменители имбиря.
Помимо того, сопротивления коронавирусной инфекции нужно употреблять растительные продукты, оказывающие противовоспалительное действие. Дело в том, что вирусы, проникая в организм, могут спровоцировать избыточный иммунный ответ, и такая чрезмерная активность иммунной системы ведет к воспалению. Если оно становится продолжительным, это чревато развитием разных патологий. Уберечься от неблагоприятного процесса помогают куркума, ягоды.
Также диетолог Михаил Гинзбург рекомендует есть продукты, богатые антиоксидантами, эффективно поддерживающими иммунную систему в период пандемии.
«Антиоксидантов больше в куркуме, много в болгарских перцах, томатах и практически нет в имбире» – пояснил врач-диетолог.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий