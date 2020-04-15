Как справиться с неприятным запахом изо рта в домашних условиях

Неприятный запах изо рта (галитоз) очень осложняет жизнь человека, имеющего эту проблему. Он влияет на настроение и на душевное состояние.Галитоз может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, которые необходимо решать, если мы хотим улучшить качество жизни.Часто причиной галитоза могут стать проблемы с дыхательной системой. Чтобы избавиться от галитоза нужно следующее:Пить не менее двух литров воды в день.Следить за тем, чтобы в рационе не было избытка молочных и мучных продуктов.Чаще проветривать комнаты, особенно спальню.Держать дома растения, которые очищают воздух.Промывать носовую полость соленой водой.Пить настои и делать ингаляции из растений, которые помогают отхаркиванию мокроты, - эвкалипта, сосновых почек, мяты, имбиря.Также причиной неприятного запаха изо рта являются проблемы с пищеварением, в частности с желудком или печенью. Лечение в таком случае должно быть комплексным и завершаться очищением всего пищеварительного тракта.Тут на помощь придут лекарственные растения, специи и продукты, которые улучшают работу печени, желчного пузыря и желудка. Это лавровый лист, мята, одуванчик, расторопша, куркума, имбирь, черный перец, лимон.Очень важно также избегать запоров. Наладить работу кишечника помогут чернослив, льняное семя, семена подорожника.Устранить неприятный запах изо рта помогут лекарственные травы.Анис обыкновенный. Пить как чай и полоскать ротовую полость отваром плодов 91 ч.л. сырья залить стаканом кипятка, кипятить 3 минуты, настаивать до охлаждения).Гвоздичное дерево. Полощите ротовую полость разведенной водой настойкой сухих бутонов (3 ст.л. залить 500 мл водки, настаивать 3 суток). Эфирное масло, содержащееся в бутонах этого дерева, используемого кА пряность, обладает антибактериальными свойствами.Кардамон. Жевать семена, не глотать. Семена богаты цинеолом, веществом, убивающим бактерии. Кроме этого кардамон считается афродизиаком, то есть усиливающим сексуальное влечение.Кориандр посевной. Пить настой травы ( 100 г сырья залить 500 мл воды, кипятить 3 минуты, дать настояться до охлаждения) по полстакана 3 раза в день и полоскать ротовую полость 2-3 раза вдень.Мята перечная. Принимать настой листьев на красном вине (готовится в соотношении 1:10) по 1 ст.л. 2-3 раза вдень, одновременно используя средство для полоскания ротовой полости. Эфирное масло мяты – мощный антисептик, убивающий бактерии.