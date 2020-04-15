Какие продукты необходимы организму при дефиците железа

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Железо – «строитель гемоглобина». Оно входит в состав гемоглобина и цитохромов (белковая част клетки), участвует в окислительных процессах. Общее содержание железа в организме человека составляет около 4,25 г. Из этого количества 57% находится в гемоглобине крови, 23% — в тканях и тканевых ферментах, а 20% сохраняются в печени, селезенке, костном мозге и представляют собой физиологический запас железа.В течение месяца женщины теряют железа вдвое больше, чем мужчины. Железо являетя жизненно важным элементом для организма. Оно входит не только в состав гемоглобина, но и в состав протоплазмы всех клеток. Железо также содержится в цитохромах (сложные белки, относящиеся к классу хромопротеидов), участвующих в процессах тканевого дыхания.В то же время избыток железа в организме может привести к дефициту меди, цинка, хрома и кальция, а также к избытку кобальта.Прием витамина D стимулирует всасывание кальция в кишечнике. А поскольку кальций и железо конкурируют за всасываемость, значительный дополнительный прием витамина D может привести к дефициту железа.Признаки отравления железом: рвота, диарея (иногда с кровью), падение артериального давления, паралич ЦНС и воспаление почек. При лечении железом могут развиться запоры, так как железо связывает сероводород, что ослабляет моторику кишечника. При недостатке железа в организме развивается железодефицитная анемия (малокровие).Если вы употребляете специальные препараты для лечения анемии на основе железа, необходимо контролировать уровень гемоглобина в крови. Но лучше всего попробовать нормализовать уровень железа с помощью коррекции рациона питания.Продукты, богатые железомГранатовый сокГранатовый сок в лидерах по содержанию железа, при этом стоит отметить, что этот напиток не только увеличивает содержание гемоглобина в крови, но и не повышает при этом уровень сахара.Кроме того, гранатовый сок укрепляет иммунитет, способствует улучшению свертываемости крови и улучшает работу сердечнососудистой системы. Не зря его рекомендуют в качестве общеукрепляющего средства при восстановление после тяжелых заболеваний, операций, истощении, а также это любимый напиток доноров!ЧеснокЧеснок – еще один незаменимый продукт для восполнения запасов железа в организме. Постарайтесь употреблять его в сыром виде по пару зубчиков в день. Можно также сделать чесночную настойку. Для этого следует почистить и помыть триста граммов чеснока, залить его одним литром спирта в темной стеклянной емкости и оставить настаиваться в темном прохладном месте около трех недель. Употреблять настойку следует по одной чайной ложке ежедневно, разбавив средство в 0,5 стакана воды.Также можно употреблять чеснок с медом по одной ложке каждый день перед сном.СвеклаСвекла содержанию железа среди овощей уступает первенство только чесноку. Для пополнения запасов железа полезен как свекольный сок, так и сырая и запеченная свекла.БобовыеЕще один чемпион по содержанию железа среди растительных продуктов — бобовые, а в особенности — фасоль. Полезно сочетать фасоль с овощами и зеленью, богатыми витамином С, тогда полезные вещества, содержащиеся в ней, лучше усвоятся.Против фактов не поспоришь, врачи по прежнему утверждают, что большую часть железа мы можем почерпнуть все-таки из животной пищи.Красное мясо, в частности, говядина — самый богатый источник быстроусвояемого железа. Всем, кто употребляет мясо, для поддержания нормального количества железа в крови проще всего будет налегать на стейки и рагу.ПеченьПечень, так же, как и мясо, является богатым источником гемоглобина — часто именно этот продукт врачи советуют включать в рацион своим при анемии. Она хорошо усваивается организмом и известна небольшим содержанием жира, низкой калорийностью и насыщенностью различными витаминами, аминокислотами и микроэлементами.Гречкагречневая крупа — популярный в нашей стране низкоуглеводный продукт, богатый полезными кислотами, витаминами и, конечно же, железом. Гречка стимулирует кроветворение, повышает иммунитет организма и увеличивает общую выносливость. Чтобы избавиться от возможных проблем, вызванных дефицитом железа, обязательно включайте гречку в свой рацион.