Что делать, если что-то попало в глаз

Глаз — слишком нежный орган, чтобы неправильно с ним обращаться и чуть что тереть его кулаком, говорят врачи, мнение которых приводит сообщает health info.Общие советыЩёточка туши, ветка или ноготь могут поранить поверхность глаза, а вы почувствуете сильное жжение и дискомфорт или не почувствуете ничего, если царапина будет мелкой. Поэтому лучше перестраховаться и показаться специалисту. Врач выпишет капли или мази, которые не дадут развиться инфекции и образоваться рубцам.Если в глазу осталось инородное тело, ни в коем случае не трите веки. Предмет может поцарапать слизистую и стать причиной серьёзных осложнений.Не работайте с глазами немытыми руками. Не промывайте слизистую грязной водой. Не используйте пинцет, зубочистки и любые другие твёрдые предметы: ими можно легко поранить нежные ткани.Не пытайтесь удалить объект, который ранил поверхность глаза и не смывается водой. В этой ситуации нужно сразу обратиться к врачу.Не промывайте глаза, если вы в контактных линзах. Прежде всего снимите их.Что делать, если в глаз попало химически активное веществоТщательно вымойте руки. Убедитесь, что на них не осталось следов мыла или попавшего в глаз вещества.Снимите и выбросьте линзы. Линза может впитать в себя вещество и раздражать поверхность глаза.Промывайте глаза водой в течение 15–30 минут. Если дискомфорт остался, отправляйтесь к врачу. На всякий случай возьмите с собой образец вещества, которое попало вам в глаз.Если на конъюнктиве оказался клей, не пытайтесь удалить его самостоятельно: этим должен заниматься только офтальмолог. Промойте глаз и отправляйтесь к нему.Что делать, если в глаз попало инородное телоТщательно вымойте руки. Осмотрите слизистую глаза, чтобы найти инородное тело.Неострые предметы (реснички, волосы, частички косметики) можно удалить ватной палочкой, смоченной водой. Если волосок светлый и вы не можете его найти, промойте глаз.Острые предметы (стружку, стекло, крупный песок) лучше не трогать, так как они могут поцарапать ткани глаза и привести к серьёзным осложнениям вплоть до потери зрения. Слегка оттяните верхнее веко и промойте глаз водой. Можно использовать для этого глазную ванночку, обычный стакан или бутылку.Если предмет не смылся или после удаления остался дискомфорт, прикройте или слегка перевяжите глаз марлей и немедленно обратитесь к ближайшему офтальмологу или вызовите скорую помощь. Ни в коем случае не давите на глаз.Определить, что ваши глаза в норме, способен только врач. Поэтому, даже если вам удалось извлечь инородное тело, проконсультируйтесь с офтальмологом.Как попасть к врачуЕсли вы можете видеть и идти, отправляйтесь к ближайшему офтальмологу. Наденьте тёмные очки или прикройте глаз марлей, возьмите паспорт и полис, если есть.В экстренном случае (травмы, ранения, в том числе химические и термические ожоги, попадание в глаз инородных тел, внезапная боль, резкое снижение или потеря зрения) вас примут без очереди. Никаких талонов брать не нужно.Если глаза слезятся, сильно болят или вы видите окружающий мир лишь частично, вызывайте скорую помощь.Как сохранить здоровье глазНадевайте защитные очки при работе с камнем, деревом, металлом, песком, реагентами, автомобильным аккумулятором и так далее.Не подносите банки и тюбики с химическими веществами близко к глазам.Надевайте перчатки при использовании чистящих средств, а после мойте руки с мылом: так вы не занесёте химию на слизистую.Держите все средства в недоступном для детей месте.Проверяйте зрение раз в год, а при неблагоприятных условиях труда — два раза в год.