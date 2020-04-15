Четыре продукта, которые быстро восполнят недостаток витамина С
Болгарский перец
Полчашки сырого красного болгарского перца обеспечивает дневную дозу витамина С. Это универсальный овощ, который можно использовать для салатов, закусок и горячих блюд.
Брокколи
Полчашки готовой брокколи обеспечивает почти 60 процентов суточной нормы витамина С. Кроме того, брокколи – хороший источник витамина К, жирорастворимого витамина, который важен для свертывания крови.
Цветная капуста
Когда речь заходит о цветной капусте, мало кто воспринимает ее как источник витамина С. Однако в чашке капусты 77% от суточной дозы необходимого компонента.
Шпинат
Эту зелень часто рекомендуют использовать в смузи, салатах или в тушеном виде как гарнир. В обычной порции шпината содержится две суточные дозы витамина С.
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