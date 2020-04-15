Обнаружено новое вредное последствие длительного приема лекарств «от изжоги»

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Голландские ученые сообщают, что кислотно-супрессивная терапия (например, с помощью ингибиторов протонного насоса) связана с увеличением риска колонизации кишечника штаммами некоторых микроорганизмов, обладающих множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).Авторы публикации в одном из последних выпусков журнала JAMA Internal Medicine провели систематический обзор и мета-анализ 26 ранее опубликованных обсервационных исследований с общим число участников 22 305 человек.Из этого числа препараты для кислотно-супрессивной терапии принимали 38,9% испытуемых.Голландские ученые определили, что такая терапия была связана с увеличением риска заселения кишечника пациентов бактериями порядка Enterobacterales с МЛУ, а также энтерококками, устойчивые к ванкомицину, в 1,70-1,74 раза.Авторы считают полученные данные представляющими немалую ценность с точки зрения распространения штаммов бактерий с МЛУ, принимая во внимание неоправданно частое назначение антисекреторных препаратов. Следует также учитывать и тот факт, что многие пациенты принимают такие лекарственные средства без назначения врача и в течение очень продолжительного времени.Ранее ученые из университета штата Калифорния в Сан-Диего сообщали, что прием ингибиторов протонного насоса в течение длительного времени способствует размножению в ЖКТ энтерококков вида Enterococcus faecalis, способных вызывать и усиливать воспаление в печени.