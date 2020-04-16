Избыток спорта при карантине вреден для здоровья

Перегрузки могут спровоцировать самые разные неприятности от проблем с иммунной системой до травм. С таким предупреждением выступили эксперты из Ливерпуля.В России и в большинстве других стран закрыты спортзалы и фитнес-центры. Где-то людям разрешают выходить из дома для одной тренировки на свежем воздухе в день, и граждане более активно занимаются бегом, а также велосипедной ездой. Увеличилось и количество домашних тренировок. Физические нагрузки не только повышают настроение, но и укрепляют способности организма противостоять вирусам и инфекциям. Но эксперты предупреждают об опасности перетренированности, из-за которой может пострадать иммунная система, и вырасти риск травм.Лектор при Liverpool Hope University в Ливерпуле доктор Мэттью Джексон (Matthew Jackson) подчеркивает, что любители таких видов спорта как бег, должны очень внимательно относиться к возможности появления травм. Особенно, если занятия происходят после длительного перерыва, или же человек только приступает к подобным тренировкам. Ученые призывают людей сохранять физическую активность и здоровье при самоизоляции, но не стоит перегружать организм, так как стресс делает его более уязвимым перед инвазивными патогенами.«Мы не хотим сказать людям, чтобы они не занимались спортом в кризис, очень важно продолжать тренироваться, - заявил доктор Джексон интервью FEMAIL. - Но если вы слишком увлекаетесь нагрузками, поскольку у вас теперь больше свободного времени, важно не допускать перетренированности. Для большинства людей регулярные нагрузки очень полезны, но их избыток ослабляет иммунитет и негативно влияет на антитела, которые помогают распознавать вызывающие инфекции патогены вроде коронавируса. Страдают и более специфичные клетки лимфоциты, уничтожающие другие опасные клетки в нашем организме».