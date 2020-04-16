Медики назвали недорогой продукт, препятствующий заражению вирусами

Чтобы противостоять различным инфекциям, врачи рекомендуют употреблять морскую капусту для укрепления иммунитета и борьбы с дефицитом йода в организме.По словам доктора наук Михаила Гинзбурга, морскую капусту необходимо включать в рацион питания и употреблять ее регулярно, не реже двух раз в неделю. Ламинария полезна в любом виде – сушеном и консервированном, утверждает специалист. Она обладает противовирусным и антибактериальным эффектом, поэтому можно смело готовить из нее салат или употреблять в качестве закуски.Как известно, в морской капусте содержится много йода. Дефицит йода многие ощущают на себе проявлениями хронической усталости. Однако, на более поздних стадиях существует риск развития гипотериоза, связанном с заболеванием щитовидной железы.