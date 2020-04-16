Медики назвали самые опасные места для заражения коронавирусом

По словам врачей, легче всего подхватить коронавирусную инфекцию в аптеках и супермаркетах.Специалисты рекомендуют ходить в аптеку, когда там меньше всего посетителей. При этом обязательно надевать защитную маску и обработать руки антисептиком до посещения аптеки и после. Чтобы не создавать в ней очередь, лучше заранее составить список необходимых лекарств и их аналогов. Что касается супермаркетов, то за покупками медики рекомендуют отправлять одного и того же члена семьи. При этом снабдить его защитной маской и антисептиком. Запасаться продуктами лучше всего сразу на несколько дней.В числе других мест, где наиболее вероятно заразиться коронавирусом, специалисты называют заправочные станции. Следует быть осторожнее, гуляя с домашними животными – они могут принести вирус на лапах.