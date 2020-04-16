9 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

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Воспалительные процессы в организме возникают как ответные реакции на многие нарушения его работы. И если некоторые заболевания, вирусные инфекции или травмы трудно предотвратить, то всегда возможно скорректировать свое питание и исключить из него продукты, провоцирующие воспаления.Такая мера поможет человеку в защите от многих заболеваний, позволит быстрее восстанавливать поврежденные ткани и органы. Это очень важно, так как длительный воспалительный процесс переходит в хроническую форму и повышает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, болезней обмена веществ – сахарного диабета, ожирения и других патологий.Продукты, вызывающие воспаление: ТОП-91. Сахар и подсластителиВсе медицинские специалисты и ученые всего мира считают сахар одним из главных «врагов» человечества. Действительно, люди употребляют его в огромных количествах – так как подсластители добавляют практически во все блюда, изготавливаемые промышленным способом. В сахаре и таких популярных подсластителях, как в кукурузном и кленовом сиропе, содержится более половины фруктозы.Многочисленные исследования подтвердили, что фруктоза способствует воспалениям в клеточных структурах эндотелия, который выстилает стенки кровеносных и лимфатических сосудов, полостей сердца. Также, фруктоза блокирует работу насыщенных кислот, подавляющих воспалительные процессы. Ее присутствие в натуральных овощах и фруктах не оказывает такого воздействия, а наоборот, приносит пользу организму. Но рафинированный сахар и искусственные его аналоги в больших количествах, разрушающе воздействуют на все системы и органы. Особенно много фруктозы содержится в готовых завтраках, молочном шоколаде, сладких лимонадах и других газированных напитках, кондитерских изделиях.9 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление2. Крупы с содержанием глютенаМнения различных ученых, диетологов и других специалистов по поводу употребления продуктов, содержащих крупу с глютеном, кардинально расходятся. Кто-то считает, что клейковина, содержащаяся в семенах злаковых растений, вызывает воспалительные процессы у людей, чувствительных к этому компоненту, а кто-то резко отрицает подобное. Но большинство сходится в утверждение, что отказ от продуктов изо ржи, ячменя и пшеницы, действительно облегчает состояние больных при воспалительных процессах суставов, пищеварительного тракта, дерматологических заболеваний.3. Готовые мясные продуктыМясо, обработанное промышленным способом, насыщено конечными продуктами гликации – веществ, которые провоцируют воспалительные процессы в толстом отделе кишечника. Поэтому, продукты из обработанного мяса способствуют риску возникновения злокачественных новообразований в кишечнике. К таким видам продуктов относятся все колбасные и мясные изделия копченого и вяленого приготовления, ветчина, бекон.4. Растительные маслаМногие виды рафинированных растительных масел подвергаются очень жесткой промышленной обработке. В конечном итоге, у них нарушается здоровое соотношение кислот омега-3 и омега-6, баланс перевешивается к кислотам, которые повышают риск воспалительных процессов. Поэтому, растительные масла употреблять необходимо, но только те, которые изготовлены с помощью холодного отжима.5. ТрансжирыДругое их название - частично гидрогенизированное масло. Трансжиры создают при помощи водорода, его добавляют в жидкие жирные ненасыщенные кислоты, что делает их твердыми. Они вызывают возрастание показателя С -реактивного белка, что свидетельствует о процессе воспаления, понижается содержание «хорошего» холестерина, защищающего сердце и сосуды. Продукты с подобными жирами вредят сердечной деятельности и провоцируют воспалительные реакции.Рекордсменом по трансжирам является картофель-фри и прочие представители системы быстрого питания, которые следует обжаривать. Также много их содержится в попкорне, кондитерской выпечке, маргарине, и всех рафинированных продуктах.6. Молочные продуктыМногие врачи считают, что у взрослых людей отсутствуют пищевые ферменты, которые помогают усваивать в организме молоко и продукты, с его содержанием. После употребления молочных блюд, у них учащаются головные боли, метеоризм, кожные сыпи, возникают боли и брожение в кишечнике, дискомфортное состояние. При возникновении таких реакций, лучше исключить молоко, сыры, йогурты из своего рациона, и понаблюдать за самочувствием. Результат или его отсутствие, будет заметен через неделю или две.7. Переработанные углеводные продуктыОни все имеют высокий уровень гликемического индекса, то есть мгновенно повышают показатель сахара в крови. А он, в свою очередь, благоприятствует росту кишечных микроорганизмов, что повышает концентрацию токсинов и других продуктов распада. Природный иммунитет запускает воспалительные реакции, с целью подавления их жизнедеятельности. Рафинированные углеводы имеются во всех изделиях, содержащих сахар или белые сорта муки – конфеты, белые хлебобулочные изделия, выпечка, безалкагольные напитки и так далее.8. Соевые продуктыБлюда из сои являются основными источниками белка у людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Действительно, бобовые хорошо насыщают организм и поддерживают его работу в нормальном состоянии. Но соевые продукты проходят жесткую обработку. Это приводит к образованию токсических веществ - лизиноаланина и нитрозамина, провоцирующих воспалительную реакцию защитных сил организма. Тем, кто придерживается вегетарианского питания, лучше заменить соевые продукты на грибные, бобовые, чечевицу и тофу.9. Алкогольные напиткиСпиртные напитки не приносят организму никакой пользы. Одним из повреждающих факторов частого употребления алкоголя, является истончение стенок кишечника, и вследствие этого, проникновения в организм токсинов бактериального происхождения. Эти продукты жизнедеятельности попадают в кровяные русла и разносятся по всему организму, вызывая многочисленные воспаления его органов и систем. Если употребление алкогольных напитков становится постоянным, то и воспалительные процессы переходят в хроническую форму, вызывая истощение защитных сил организма и множественные хронические заболевания. Ограничение алкоголя поможет существенно оздоровить организм и продлить жизнь человека.