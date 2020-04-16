Ученые доказали, что грецкие орехи обязательны к употреблению
В процессе одного из таких исследований, ученые отобрали 40 добровольцев с лишним весом, разделили их на три группы и предложили каждой из них разные виды диет. При этом в рацион только одной группы входили грецкие орехи. В конце эксперимента было выявлено, что только в этой группе у людей наблюдалось увеличение популяции полезных бактерий, снижающих риск сердечных заболеваний, кроме того у испытуемых пришло в норму артериальное давление и снизился уровень холестерина.
Исследования позволили сделать еще одно удивительное наблюдению: курильщики в "ореховой группе" самостоятельно в 1,5 раза уменьшили количество выкуренных сигарет.
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