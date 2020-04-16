Ученые доказали, что грецкие орехи обязательны к употреблению

Грецкие орехи - доступный и популярный вид орехов, но от того не менее полезный, чем остальные. Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов уже не первый год проводят исследования этого продукта.В процессе одного из таких исследований, ученые отобрали 40 добровольцев с лишним весом, разделили их на три группы и предложили каждой из них разные виды диет. При этом в рацион только одной группы входили грецкие орехи. В конце эксперимента было выявлено, что только в этой группе у людей наблюдалось увеличение популяции полезных бактерий, снижающих риск сердечных заболеваний, кроме того у испытуемых пришло в норму артериальное давление и снизился уровень холестерина.Исследования позволили сделать еще одно удивительное наблюдению: курильщики в "ореховой группе" самостоятельно в 1,5 раза уменьшили количество выкуренных сигарет.