Соки-диуретики, которые помогут очистить почки
По этой причине мы имеем определенные органы, которые отвечают за очищение всего тела. Они выводят вредные вещества самыми разными способами.
Одним из таких органов являются почки — это парный орган, расположенный по бокам (по обе стороны от позвоночника) в нижней части спины.
Они отвечают за поддержание благосостояния нашего тела путем фильтрации крови. Почки поглощают питательные вещества из кровотока и через него же выводят из организма токсины и другие вредные вещества.
Устранение токсинов имеет очень важное значение для поддержания хорошего самочувствия и здоровья организма в целом.
Но полностью полагаться на «матушку-природу» не следует, «автоматическое очищение» может быть неполным, а потому если не помочь почкам очищать наше тело, то можно столкнуться с ненужными проблемами.
Факторы, влияющие на накопление токсинов
Каждый человек должен стремиться помогать своему организму справляться со всеми функциями: вести здоровый образ жизни и пр. А поскольку все мы предрасположены к тем или иным заболеваниям, дополнительные профилактические меры никогда не будут лишними.
Что касается факторов, влияющих на процесс накопления токсинов в нашем организме, то некоторые из них можно контролировать, например:
Малоподвижный образ жизни.
Нездоровое питание.
Недостаточное увлажнение (гидратация).
Потребление алкоголя.
Курение.
Причины для очищения почек
Из всего вышеизложенного становится ясно, что почки нуждаются в очищении. Давайте же теперь разберемся, почему именно.
Итак, основной функцией почек является фильтрация крови, это и есть так называемая «ренальная функция». В процесса очищения крови почки отделяют полезные питательные вещества от ненужных и вредных.
Но если происходит какой-либо сбой в их работе, данная функция нарушается, в результате могут возникнуть следующие проблемы:
Инфекции в почках: еще их называют инфекциями мочевыводящих путей. Они представляют собой скопление бактерий в мочеточниках и мочевом пузыре, доходящее и до самих почек.
Камни в почках: факторы, влияющие на их появление различны. Предполагается, что камни в почках образуются из-за скопления определенных веществ в моче, которые проходят через мочевые пути и оседают в почках.
Диабетическая нефропатия: нефроны, находящиеся в почках, отвечают за выполнение процесса фильтрации. В случае диабета они могут начать сгущаться, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Как очищать почки?
Чтобы предотвратить скопление токсинов в организме и, как следствие того, возможные заболевания, лучше всего помочь своему телу в вопросе детоксикации почек.
Очень важно вести здоровый образ жизни.
Кроме того, в свой ежедневный рацион можно включить несколько натуральных соков с мочегонными свойствами, советуют диетологи, мнение которых приводит health info.
Мочегонные соки с очищающими свойствами
Несмотря на пользу данного продукта (поскольку он натуральный и питательный), его чрезмерное потребление может привести к нежелательным последствиям. Поэтому, как и во всем, нужно знать меру.
Любые детокс-соки для очищения почек можно потреблять не дольше, чем 3 дня подряд.
1. Сок из ананаса и клюквы
Ингредиенты:
- 1/2 стакана клюквы (75 г);
- 1 ломтик ананаса;
- 1/2 свеклы;
- 1 чайная ложка меда (7,5 г) ;
- 1/2 стакана кресс-салата (15 г) ;
- вода (при необходимости).
Способ приготовления и потребления:
Вымойте отдельно все ингредиенты.
Положите их в блендер и взбивайте в течение 1 минуты, пока у вас не получится однородная смесь без комочков. Если она будет слишком густой, можете добавить немного воды. Людям, страдающим от диабета, от потребления меда лучше воздержаться.
Потреблять данный сок лучше всего с утра натощак.
2. Сок из ананаса и петрушки
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка петрушки (10 г);
- 2 ломтика ананаса;
- 1 стакан воды (200 мл).
Способ приготовления и потребления:
Положите предварительно вымытую петрушку и ломтики ананаса в блендер, перемешайте там ложкой. Затем добавьте воду.
Смешайте в блендере все ингредиенты, тоже в течение примерно 1 минуты.
Потреблять рекомендуется сразу же.
Примечание: во время беременности потребление петрушки крайне нежелательно, так как это может вызвать преждевременные роды.
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