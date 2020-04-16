Соки-диуретики, которые помогут очистить почки

Наше тело не предназначено для скопления токсинов и вредных веществ. Вне зависимости от факторов, влияющих на данное явление, каждая часть нашего организма будет так или иначе страдать от их избыточного количества.По этой причине мы имеем определенные органы, которые отвечают за очищение всего тела. Они выводят вредные вещества самыми разными способами.Одним из таких органов являются почки — это парный орган, расположенный по бокам (по обе стороны от позвоночника) в нижней части спины.Они отвечают за поддержание благосостояния нашего тела путем фильтрации крови. Почки поглощают питательные вещества из кровотока и через него же выводят из организма токсины и другие вредные вещества.Устранение токсинов имеет очень важное значение для поддержания хорошего самочувствия и здоровья организма в целом.Но полностью полагаться на «матушку-природу» не следует, «автоматическое очищение» может быть неполным, а потому если не помочь почкам очищать наше тело, то можно столкнуться с ненужными проблемами.Факторы, влияющие на накопление токсиновКаждый человек должен стремиться помогать своему организму справляться со всеми функциями: вести здоровый образ жизни и пр. А поскольку все мы предрасположены к тем или иным заболеваниям, дополнительные профилактические меры никогда не будут лишними.Что касается факторов, влияющих на процесс накопления токсинов в нашем организме, то некоторые из них можно контролировать, например:Малоподвижный образ жизни.Нездоровое питание.Недостаточное увлажнение (гидратация).Потребление алкоголя.Курение.Причины для очищения почекИз всего вышеизложенного становится ясно, что почки нуждаются в очищении. Давайте же теперь разберемся, почему именно.Итак, основной функцией почек является фильтрация крови, это и есть так называемая «ренальная функция». В процесса очищения крови почки отделяют полезные питательные вещества от ненужных и вредных.Но если происходит какой-либо сбой в их работе, данная функция нарушается, в результате могут возникнуть следующие проблемы:Инфекции в почках: еще их называют инфекциями мочевыводящих путей. Они представляют собой скопление бактерий в мочеточниках и мочевом пузыре, доходящее и до самих почек.Камни в почках: факторы, влияющие на их появление различны. Предполагается, что камни в почках образуются из-за скопления определенных веществ в моче, которые проходят через мочевые пути и оседают в почках.Диабетическая нефропатия: нефроны, находящиеся в почках, отвечают за выполнение процесса фильтрации. В случае диабета они могут начать сгущаться, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Как очищать почки?Чтобы предотвратить скопление токсинов в организме и, как следствие того, возможные заболевания, лучше всего помочь своему телу в вопросе детоксикации почек.Очень важно вести здоровый образ жизни.Кроме того, в свой ежедневный рацион можно включить несколько натуральных соков с мочегонными свойствами, советуют диетологи, мнение которых приводит health info.Мочегонные соки с очищающими свойствамиНесмотря на пользу данного продукта (поскольку он натуральный и питательный), его чрезмерное потребление может привести к нежелательным последствиям. Поэтому, как и во всем, нужно знать меру.Любые детокс-соки для очищения почек можно потреблять не дольше, чем 3 дня подряд.1. Сок из ананаса и клюквыИнгредиенты:- 1/2 стакана клюквы (75 г);- 1 ломтик ананаса;- 1/2 свеклы;- 1 чайная ложка меда (7,5 г) ;- 1/2 стакана кресс-салата (15 г) ;- вода (при необходимости).Способ приготовления и потребления:Вымойте отдельно все ингредиенты.Положите их в блендер и взбивайте в течение 1 минуты, пока у вас не получится однородная смесь без комочков. Если она будет слишком густой, можете добавить немного воды. Людям, страдающим от диабета, от потребления меда лучше воздержаться.Потреблять данный сок лучше всего с утра натощак.2. Сок из ананаса и петрушкиИнгредиенты:- 1 столовая ложка петрушки (10 г);- 2 ломтика ананаса;- 1 стакан воды (200 мл).Способ приготовления и потребления:Положите предварительно вымытую петрушку и ломтики ананаса в блендер, перемешайте там ложкой. Затем добавьте воду.Смешайте в блендере все ингредиенты, тоже в течение примерно 1 минуты.Потреблять рекомендуется сразу же.Примечание: во время беременности потребление петрушки крайне нежелательно, так как это может вызвать преждевременные роды.