Диета может помочь в сохранении когнитивных функций

Пищевые факторы также, по-видимому, играют роль в замедлении их снижения. Исследователи из Национального института глаз США (NEI), входящего в состав Национального института здоровья США, провели анализ данных двух исследований возрастных заболеваний глаз. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer's and Dementia.Исследователи изучили влияние девяти компонентов средиземноморской диеты на когнитивные функции. Диета предполагает потребление цельных фруктов, овощей, зерновых, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла, а также сокращение потребления красного мяса и алкоголя.Оба исследования на протяжении многих лет оценивали влияние витаминов на возрастную дегенерацию желтого пятна (AMD), что приводит к повреждению сетчатки и приводит к слепоте. В общей сложности в исследованиях принимали участие 8 тыс. человек. Их диета оценивалась в начале исследования. По прошествии пяти лет проверялась когнитивная функция в одном исследовании и во втором спустя два, четыре и десять лет после старта.Участники, диета которых была ближе всего к средиземноморской, имели самый низкий риск когнитивных нарушений. Оказалось, что высокое потребление рыбы и овощей оказывает наибольший защитный эффект. Спустя десять лет участники второго исследования, часто потреблявшие рыбу, имели самый низкий уровень когнитивного снижения.