Коронавирус: почему больные диабетом должны быть особенно бдительными?

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Диабет всегда появляется в списках болезней, повышающих риски от COVID-19. Но почему? Люди с диабетом не имеют повышенного риска заражения коронавирусом. Плохая новость заключается в том, что если они заразятся, то у них больше шансов получить серьезные осложнения.Данные из Китая свидетельствуют о том, что более высокая смертность у людей с диабетом может быть вызвана заболеваниями сердца. До тех пор, пока у ученых не появится больше данных, времени для интерпретации информации, останется вопросом, какую роль играет диабет тяжелых осложнениях от коронавируса и летальных исходах.Что это значит для людей с диабетом прямо сейчас?Люди с диабетом должны следовать правилам, которые рекомендуются остальным. Важно избегать заражения.Мойте руки часто и избегать прикосновения к лицу.Оставайтесь дома как можно дольше.Избегайте людей, которые не живут с вами.В магазинах и аптеках соблюдайте дистанцию не менее 2 метров.Носите маски из ткани в общественных местах, где трудно поддерживать безопасное расстояние.«Научная картина указывает на то, что людям с диабетом необходимо самоизолироваться, чтобы попытаться снизить вероятность заражения таким же образом, как всем гражданам».Эксперты советуют взять инсулин при госпитализации в больницу, особенно если человек инсулинозависимый, и заражение коронавирусом все же произошло. В больницах не всегда хранятся все виды инсулина. То же самое относится к инсулиновой помпе. Некоторые больницы могут не разрешить самостоятельное введение инсулина и прием лекарств, в этом случае важно соблюдать правила больницы, объясняет доктор Роберт Экель, президент "Американской ассоциации диабета".