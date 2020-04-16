Несколько советов, которые помогут справиться с бессонницей

Бессонница – частая проблема современного поколения. Для многих текущая ситуация в мире и необходимость самоизоляции могут усугублять проблемы со сном. Однако есть несколько советов, которые помогут сделать это быстрее от доцента кафедры психологии в Сиракузском колледже искусств и наук, доктора Ли Геллис.

Не заходите в спальню, когда не спите.

Если в не можете уснуть, встаньте с постели и займитесь каким-нибудь делом. Листание ленты в соцсетях не в счет!

Электронные устройства вообще лучше не использовать хотя бы за час до сна.

При этом комната должна быть темной, поэтому отдавайте предпочтение плотным шторам.

Ограничьте дневной сон и потребление кофеина.

Если не можете заснуть, не проверяйте время постоянно. Это только усилит беспокойство об «упущенных часах».

Чтобы максимально расслабиться перед сном, попробуйте практики медитации и осознанности.
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