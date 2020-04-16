Натуральные средства при острой почечной недостаточности

Для лечения и профилактики многих заболеваний почек с давних времен используется гранатовый сок. Употребление гранатового сока благотворно сказывается на состоянии и функционировании почек, особенно рекомендуется он для употребления людям с острой почечной недостаточностью.Сок граната замечателен тем, что он восполняет витаминный дефицит организма и насыщает его витаминами и элементами, необходимыми для нормальной работы всех внутренних органов, в том числе почек.Гранатовый сок содержит калий, который играет важную роль в регуляции водно-солевого обмена. Поэтому при заболевании почек его употребление не только желательно, но и необходимо. В гранате содержится очень много пектиновых веществ, они способствуют своевременному удалению из организма ядовитых веществ и стимулируют работу органов мочеполовой системы.Для прохождения курса лечения острой почечной недостаточности употребляйте гранатовый сок по стакану утром натощак и вечером перед сном, а между этими приемами – по 1/4 стакана после еды в течение двух месяцев.Действенны также в качестве дополнительного средства лечения острой почечной недостаточности следующие рецепты нетрадиционной медицины.Настой березовых почек и адониса с гранатовым сокомТребуется: 2 ч. л. измельченной травы адониса, 2 ч. л. почек березы, 4 ч. л. измельченных листьев толокнянки, 1 стакан гранатового сока, 2 стакана воды.Способ приготовления и применения. Травы залейте кипятком и настаивайте 20 мин. Настой процедите и добавьте гранатовый сок.Принимайте полученное средство по 1/2 стакана 3 раза в день независимо от еды.Настой березовых почек на спиртуТребуется: 100 г березовых почек, 100 г семян льна, 100 г пророщенных зерен пшеницы, 200 мл водки (или 100 мл чистого спирта).Способ приготовления и применения. Почки, семена и зерна засыпьте в бутылку с темным стеклом, залейте спиртом, бутылку плотно закройте крышкой и поставьте в темное прохладное место на 3–4 дня. Когда настойка будет готова, процедите ее через марлю. Приготовленную настойку принимайте по 1 ч. л. перед едой. Курс лечения – 1 месяц.Травяной настой с сольюТребуется: 2 ст. л. измельченной травы душицы, 2 ст. л. травы зверобоя, 2 ст. л. цветков ромашки аптечной, 1 ст. л. травы мелиссы, 1 ст. л. травы перечной мяты, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. лимонного сока, 1 л воды.Способ приготовления и применения. Травяной сбор измельчите и заварите кипятком в кастрюле, накройте ее крышкой, укутайте полотенцем и поставьте посуду в теплое место на 1/2—1 ч. После того как средство настоится, процедите его и слейте в темную посуду. В керамической или стеклянной посуде растворите соль в лимонном соке. Лимонный сок влейте в настой трав и настаивайте в темном месте еще 6 ч. Принимайте приготовленную смесь по 1/4 стакана перед сном.Отвар цветков тмина и липы с медом и гранатовым сокомТребуется: 2 ч. л. цветков тмина песчаного, 2 ч. л. почек березы, 2 ч. л. измельченной травы зверобоя, 1 ч. л. цветков липы, 1 ст. л. меда, 2 стакана гранатового сока, 2 стакана воды.Способ приготовления и применения. Смесь трав и цветков залейте водой и кипятите 20 мин. Настой остудите, процедите и добавьте гранатовый сок. Принимайте приготовленную жидкость по 1/4 стакана 4 раза в день.Отвар гранатовой кожурыТребуется: 1 ч. л. измельченной кожуры граната, 1 стакан воды.Способ приготовления и применения. Кожуру граната отварите в кипятке, настаивайте 2 ч, перед употреблением отвар процедите. Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.Тыквенно-яблочный сок с мякотьюТребуется: 1/2 кг зеленых яблок, 100 г тыквы, 1–2 веточки перечной мяты, 2 ст. л. сахара, 3 л воды.Способ приготовления и применения. Яблоки помойте, очистите от кожуры. Яблоки нарежьте небольшими кусочками в кастрюльку, засыпьте 1 ст. л. сахара, залейте 11/2 л крутого кипятка и поварите на медленном огне в течение 45 мин, добавив мяту. Слейте полученный сок в отдельную посуду и разомните яблоки, чтобы получилось пюре.Тыкву очистите от кожуры, нарежьте небольшим кубиками, добавьте в нее оставшийся сахар. Тыкву залейте 1 1/2 л кипятка, варите на медленном огне в течение 1 ч. Когда тыква распарится, слейте воду и разомните тыкву до состояния пюре.Тыквенное и яблочное пюре соедините, залейте яблочным соком, хорошо перемешайте. Приготовленный сок рекомендуется принимать по 3 ст. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.