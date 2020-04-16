Лучшие натуральные средства при несварении

Термином диспепсия (несварение) обозначают ряд симптомом, возникающих после еды, включая дискомфорт, боль и тяжесть в верхней части живота.Причинами возникновения симптомов являются употребление пищи второпях, переедание, реакция на определенные продукты, стрессы.Существуют целебные настои и травы, способные облегчить пищеварительные процессы и нормализовать пищеварение.Петрушка кудрявая. Пить настой листьев (1 ст.л. сырья на 400 мл кипятка) по полстакана 4 раза в день перед едой.Розмарин настоящий. Листья содержат горечи, которые стимулируют выделение гормона гастрина, а он в свою очередь – пищеварительных соков. Розмарином приправляют пищу как специями.Ромашка лекарственная. Пить отвара соцветий (2 ст.л. сырья на 1 стакан воды) по трети стакана 3 раза в день перед едой.Тмин обыкновенный. Пить настой плодов как средство от метеоризма (20 г измельченного сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза вдень после еды. Можно также жевать плоды после еды.Укроп пахучий. Содержит ферменты, способствующие пищеварению.Фенхель обыкновенный. Для улучшения пищеварения жуйте плоды фенхеля после еды. Можно также приготовить чай, добавив к плодам фенхеля гвоздику, корицу или имбирь.Шалфей лекарственный. Чай (2 ч.л. сухих листьев шалфея на 1 стакан кипятка) принимают после еды.Яблоня домашняя. Яблоки, капуста, морковь, оливковое масло холодного прессования, яйца и петрушка обладают обволакивающими свойствами и способностью нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, что полезно для профилактики и лечения диспепсии.