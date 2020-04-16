Лучшие натуральные средства при несварении
Причинами возникновения симптомов являются употребление пищи второпях, переедание, реакция на определенные продукты, стрессы.
Существуют целебные настои и травы, способные облегчить пищеварительные процессы и нормализовать пищеварение.
Петрушка кудрявая. Пить настой листьев (1 ст.л. сырья на 400 мл кипятка) по полстакана 4 раза в день перед едой.
Розмарин настоящий. Листья содержат горечи, которые стимулируют выделение гормона гастрина, а он в свою очередь – пищеварительных соков. Розмарином приправляют пищу как специями.
Ромашка лекарственная. Пить отвара соцветий (2 ст.л. сырья на 1 стакан воды) по трети стакана 3 раза в день перед едой.
Тмин обыкновенный. Пить настой плодов как средство от метеоризма (20 г измельченного сырья на 200 мл кипятка) по трети стакана 3 раза вдень после еды. Можно также жевать плоды после еды.
Укроп пахучий. Содержит ферменты, способствующие пищеварению.
Фенхель обыкновенный. Для улучшения пищеварения жуйте плоды фенхеля после еды. Можно также приготовить чай, добавив к плодам фенхеля гвоздику, корицу или имбирь.
Шалфей лекарственный. Чай (2 ч.л. сухих листьев шалфея на 1 стакан кипятка) принимают после еды.
Яблоня домашняя. Яблоки, капуста, морковь, оливковое масло холодного прессования, яйца и петрушка обладают обволакивающими свойствами и способностью нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, что полезно для профилактики и лечения диспепсии.
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