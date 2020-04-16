Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности самодельного антисептика

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Если самостоятельно приготовить спиртосодержащий антисептический раствор неправильно, то он не сможет уничтожить вирусные частицы SARS-CoV-2, что может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. О рисках, связанных с самодельными антисептиками, информационному агентству РИА Новости рассказал Игорь Федоров, врач-фармаколог поликлиники номер 1 управделами президента."Не следует заниматься приготовлением спиртосодержащих антисептиков самостоятельно, потому что вряд ли вы сумеете подобрать правильную композицию действующих веществ, не обладая специальными знаниями и соответствующим опытом. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, только этиловый спирт в концентрации более 62% может быстро обезвредить коронавирус", — заявил Федоров.Неправильно приготовленный антисептик не сможет обезвредить вирус SARS-CoV-2, поэтому обрабатывая руки таким раствором, вы будете подвергаться дополнительным рискам. "Вы будете считать, что ваши руки чистые, но в реальности на них будут присутствовать вирусные частицы. Вы начнете трогать лицо и заразитесь коронавирусом. Чтобы не стать жертвой такого сценария, нужно покупать качественные антисептики на спиртовой основе, только они могут относительно быстро (за несколько минут) убить вирус", — добавил фармаколог, отметив, что антисептики на основе хлоргексидина предназначены для уничтожения бактерий, то есть, такие средства практически неэффективны против вирусов.