Самопомощь при болях в желудке
Основной причиной гастралгии является нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной кишки (спазма или растяжения). Усиление сокращений мышц стенки желудка в сочетании с замедленной эвакуацией из него содержимого вызывают появления гастралгии.
Обычно боль, появление которой связано со спазмом или растяжением желудка и двенадцатиперстной кишки, называемая висцеральной, бывают тупой и ощущаются обычно по средней линии живота. Желудочным болям присуща иррадиация – отраженная передача болевых ощущений в участки тела, иннервируемые из тех же корешков, в которых проходят чувствительные волокна, несущие импульсы от соответствующих внутренних органов.
При желудочных коликах, нарушениях пищеварения и болезненном напряжении мускулатуры брюшной стенки приложите к больному месту грелку или горячий компресс. Подержите три минуты, затем замените грелкой с холодной водой или холодным компрессом на 1 минуту.
Прикладывайте поочередно то горячее, то холодное в течение 20 минут и закончите горячей грелкой или компрессом. Круговой массаж живота по часовой стрелке часто облегчает боль. Его можно делать самостоятельно.
Профилактика
Придерживайтесь диеты, включающей натуральную пищу, богатую клетчаткой, воздержитесь от жирной пищи.
Ешьте не спеша и в спокойной обстановке.
Пейте больше жидкости, это предотвратит запоры.
Не злоупотребляйте кофе, алкоголем.
Не курите.
Избегайте излишних волнений и стрессов.
Отвлекайтесь от волнений и тревог – занимайтесь физкультурой, больше двигайтесь.
Высыпайтесь.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий