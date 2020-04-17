Самопомощь при болях в желудке

Гастралгия — схваткообразные боли в эпигастральной области, возникающие при заболеваниях самого желудка, а также при вегетативных неврозах и некоторых других заболеваниях.Основной причиной гастралгии является нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной кишки (спазма или растяжения). Усиление сокращений мышц стенки желудка в сочетании с замедленной эвакуацией из него содержимого вызывают появления гастралгии.Обычно боль, появление которой связано со спазмом или растяжением желудка и двенадцатиперстной кишки, называемая висцеральной, бывают тупой и ощущаются обычно по средней линии живота. Желудочным болям присуща иррадиация – отраженная передача болевых ощущений в участки тела, иннервируемые из тех же корешков, в которых проходят чувствительные волокна, несущие импульсы от соответствующих внутренних органов.При желудочных коликах, нарушениях пищеварения и болезненном напряжении мускулатуры брюшной стенки приложите к больному месту грелку или горячий компресс. Подержите три минуты, затем замените грелкой с холодной водой или холодным компрессом на 1 минуту.Прикладывайте поочередно то горячее, то холодное в течение 20 минут и закончите горячей грелкой или компрессом. Круговой массаж живота по часовой стрелке часто облегчает боль. Его можно делать самостоятельно.ПрофилактикаПридерживайтесь диеты, включающей натуральную пищу, богатую клетчаткой, воздержитесь от жирной пищи.Ешьте не спеша и в спокойной обстановке.Пейте больше жидкости, это предотвратит запоры.Не злоупотребляйте кофе, алкоголем.Не курите.Избегайте излишних волнений и стрессов.Отвлекайтесь от волнений и тревог – занимайтесь физкультурой, больше двигайтесь.Высыпайтесь.