Доктор Ковальков назвал самый вредный продукт и пояснил, что можно есть на ночь
Как сообщает MedikForum.ru, доктор Ковальков дал интервью на YouTube-канале Ирины Шихман. В нем он пояснил, почему считает сахар самым вредным среди всех продуктом.
По словам Ковалькова, сахар, употребляемый сегодня людьми, не создан природой – это искусственно полученный продукт.
«Это порошок, его химическая формула «фруктоза плюс глюкоза». Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар», - сказал диетолог.
Он добавил, что с потреблением данного продукта связано развитие сахарного диабета, атеросклероза, инсульта, инфаркта.
Доктор Ковальков напомнил: важно, чтобы уровень сахара в крови человека не превышал 6 единиц.
«Если сахара больше, он начинает разъедать тонкий слой клеток, выстилающий сосуды. Туда проникает жидкая плазма крови, садятся тромбоциты, сосуды забиваются», - предупредил специалист.
Говоря о том, что можно есть на ночь, Ковальков пояснил: белок и овощи. Он отметил, что существуют режимы питания, которые предусматривают полноценные ужины с мясом и рыбой – причем, не раньше восьми часов вечера.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий