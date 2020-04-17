Доктор Ковальков назвал самый вредный продукт и пояснил, что можно есть на ночь

Самым вредным продуктом в мире является сахар, употребляемый современными людьми в чрезмерном количестве. Это пояснил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Также специалист рассказал, какую пищу можно съедать на ночь.Как сообщает MedikForum.ru, доктор Ковальков дал интервью на YouTube-канале Ирины Шихман. В нем он пояснил, почему считает сахар самым вредным среди всех продуктом.По словам Ковалькова, сахар, употребляемый сегодня людьми, не создан природой – это искусственно полученный продукт.«Это порошок, его химическая формула «фруктоза плюс глюкоза». Ни один продукт на земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар», - сказал диетолог.Он добавил, что с потреблением данного продукта связано развитие сахарного диабета, атеросклероза, инсульта, инфаркта.Доктор Ковальков напомнил: важно, чтобы уровень сахара в крови человека не превышал 6 единиц.«Если сахара больше, он начинает разъедать тонкий слой клеток, выстилающий сосуды. Туда проникает жидкая плазма крови, садятся тромбоциты, сосуды забиваются», - предупредил специалист.Говоря о том, что можно есть на ночь, Ковальков пояснил: белок и овощи. Он отметил, что существуют режимы питания, которые предусматривают полноценные ужины с мясом и рыбой – причем, не раньше восьми часов вечера.