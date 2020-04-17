Натуральные средства при острой почечной недостаточности

При острой почечной недостаточности помогут средства народной медицины.Ягодный напитокТребуется: 100 г ягод облепихи, 100 г плодов шиповника, 1/4 стакана лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 1 стакан воды.Способ приготовления и применения. Плоды шиповника обдайте кипятком и просушите, после чего измельчите и заварите их кипятком в термосе. Ягоды шиповника настаивайте 2 ч, затем полученный настой процедите и остудите.Ягоды облепихи обдайте кипятком, просушите и проверните через мясорубку, полученную кашицу положите в марлю и отжмите сок. Соедините настой шиповника и полученный облепиховый сок. Отдельно смешайте сахар и лимонный сок, после чего добавьте смесь в ягодный напиток и настаивайте его еще 2 ч. Напиток принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.Настой цветков фиалки и корня одуванчикаТребуется: 1 ст. л. цветков фиалки, 1 ст. л. цветков чистотела, 1 ч. л. измельченной травы зверобоя, 1 ст. л. измельченных корней одуванчика, 1/2 л воды.Способ приготовления и применения. Цветки, траву и корни залейте водой, доведите до кипения, снимите с огня, настаивайте 1 ч. Полученный настой процедите. Принимайте по 1/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды в течение месяца.Отвар ягод черемухиТребуется: 1 ст. л. плодов черемухи, 1 стакан воды.Способ приготовления и применения. Ягоды черемухи залейте кипящей водой, поварите на среднем огне 20 мин. Отвар процедите и остудите. Принимайте по 1/4 стакана 3–4 раза в день независимо от еды.Овсяной настойТребуется: 1/2 кг овса, 1 л воды.Способ приготовления и применения. Овес залейте кипятком, настаивайте в течение 40 мин. После чего настой процедите. Овсяной настой принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за несколько минут до еды.Настой шишек хмеляТребуется: 2 ст. л. шишек хмеля, 1/2 стакана воды.Способ приготовления и применения. Шишки хмеля залейте кипящей водой, настаивайте 2 ч. Настой процедите. Принимайте хмелевый настой по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.Настой корня аира болотногоТребуется: 1 ч. л. измельченных корневищ аира болотного, 1 стакан воды.Способ приготовления и применения. Измельченные корневища аира залейте кипятком и настаивайте под крышкой 20 мин. Затем настой процедите. Принимать его рекомендуется ежедневно по 1/2 стакана за 30 мин до каждого приема пищи.Отвар ягод калиныТребуется: 1 ст. л. плодов калины, 1 стакан воды.Способ приготовления и применения. Ягоды калины залейте кипятком, настаивайте на водяной бане в течение 15 мин. Затем отвар процедите, отожмите, долейте в отвар воду до объема 2 стаканов. Приготовленный отвар принимайте по 1/3 стакана 3–4 раза в день.Настой петрушкиТребуется: 1 ст. л. измельченной травы петрушки, 1 ч. л. семян петрушки, 1 ст. л. измельченных корней петрушки, 1/2 л воды.Способ приготовления и применения. Смесь травы, семян и корней залейте кипятком в термосе, настаивайте 3 ч, затем настой процедите. Приготовленное средство принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.Настой петрушки с травамиТребуется: 200 г зелени петрушки, 100 г душицы, 50 г сушеницы, 1 ч. л. соли, 11/2 л воды.Способ приготовления и применения. Зелень петрушки промойте и просушите. Смешайте листья петрушки, душицу и сушеницу и заварите крутым кипятком. Полученный таким образом настой поставьте в теплое место на 30–40 мин, укутав посуду полотенцем. По прошествии этого времени процедите настой через марлю. В небольшом количестве воды растворите соль и добавьте раствор в настой трав, перемешайте. Приготовленное средство принимайте по 1/4 стакана после каждого приема пищи.Настой пастушьей сумкиТребуется: 3 ст. л. травы пастушьей сумки, 2 стакана воды.Способ приготовления и применения. Траву залейте кипятком в термосе, настаивайте в течение 3–4 ч. Приготовленный настой необходимо выпить весь в течение дня в 4 приема – по 1/2 стакана до еды.Для лечения острой почечной недостаточности рекомендуется применять смесь сока яблока и груши, взятых в равных пропорциях. Пейте эту смесь по 1 стакану 3 раза в день перед каждым приемом пищи.