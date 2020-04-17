От депрессии к ожирению: 4 вещи, которые не стоит делать на карантинe
Вместе с ленью пришли и вредные привычки. Чего стоит избегать на карантине, рассказывает The Health Site.
Частых перекусов
От безделья постоянно хочется жевать. Запасы чипсов, вафель уходят моментально. Останавливаемся, когда все съедаем. Либо пока не почувствуем дискомфорт в желудке.
Такая привычка грозит не только ожирением, но и эмоционально-поведенческими расстройствами. Человек начинает винить себя в бесконтрольном поглощении еды, расстраивается из-за прибавления в весе, «срывает злость» на родных.
Переноса домашних дел на завтра, послезавтра…
Это касается уборки. Долгое пребывание в пыльном непроветриваемом помещении значительно снижает иммунитет. Ученые провели ряд исследований и доказали: грязный дом может стать поводом для депрессии.
Мытье полов и протирание пыли – занятия не из приятных. Поэтому чередуйте их с более увлекательными делами. Переберите шкаф, сделайте перестановку, повесьте новые шторы. Так отвлечетесь от желания перекусить и будете физически активны.
Прослушивания грустных песен
Ситуация с Covid-19 и вынужденная изоляция жутко сказываются на психическом здоровье. Страх и тревога могут перерасти в депрессию. А в этом состоянии многие слушают грустные песни, которые еще больше «нагнетают».
Переходите на оптимистичные мелодии, а лучше устройте домашнее караоке. Пение не только развивает музыкальные способности и поднимает настроение, но и тренирует дыхательную систему.
Полной изоляции
Социальная изоляция мешает контактам с другими людьми. Но это не означает, что нужно полностью перестать общаться. Одиночество лишь увеличивает степень беспокойства и стресса.
Почаще звоните друзьям и близким, говорите, как сильно по ним скучаете, как важна их поддержка. Поменьше обсуждайте новости, лучше продумайте план приятных дел, которыми предадитесь после карантина.
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