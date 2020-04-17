От депрессии к ожирению: 4 вещи, которые не стоит делать на карантинe

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Жизнь большинства автоматически перешла в «фазу безделья».Вместе с ленью пришли и вредные привычки. Чего стоит избегать на карантине, рассказывает The Health Site.Частых перекусовОт безделья постоянно хочется жевать. Запасы чипсов, вафель уходят моментально. Останавливаемся, когда все съедаем. Либо пока не почувствуем дискомфорт в желудке.Такая привычка грозит не только ожирением, но и эмоционально-поведенческими расстройствами. Человек начинает винить себя в бесконтрольном поглощении еды, расстраивается из-за прибавления в весе, «срывает злость» на родных.Переноса домашних дел на завтра, послезавтра…Это касается уборки. Долгое пребывание в пыльном непроветриваемом помещении значительно снижает иммунитет. Ученые провели ряд исследований и доказали: грязный дом может стать поводом для депрессии.Мытье полов и протирание пыли – занятия не из приятных. Поэтому чередуйте их с более увлекательными делами. Переберите шкаф, сделайте перестановку, повесьте новые шторы. Так отвлечетесь от желания перекусить и будете физически активны.Прослушивания грустных песенСитуация с Covid-19 и вынужденная изоляция жутко сказываются на психическом здоровье. Страх и тревога могут перерасти в депрессию. А в этом состоянии многие слушают грустные песни, которые еще больше «нагнетают».Переходите на оптимистичные мелодии, а лучше устройте домашнее караоке. Пение не только развивает музыкальные способности и поднимает настроение, но и тренирует дыхательную систему.Полной изоляцииСоциальная изоляция мешает контактам с другими людьми. Но это не означает, что нужно полностью перестать общаться. Одиночество лишь увеличивает степень беспокойства и стресса.Почаще звоните друзьям и близким, говорите, как сильно по ним скучаете, как важна их поддержка. Поменьше обсуждайте новости, лучше продумайте план приятных дел, которыми предадитесь после карантина.