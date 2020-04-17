Простой способ сохранения здоровья зубов до старости

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О масляном полоскании полости рта известно более трех тысяч лет. Мудрецы Индии создали свод правил для поддерживания тела и психики в здоровом состоянии. Основным принципом системы является заключение, что при соблюдении правильного баланса, организм способен самостоятельно исцеляться.В восточной практике большая роль отводится полосканию ротовой полости растительным маслом. Его с давних времен применяли в профилактике и лечение кариеса, уничтожении неприятных запахов из пищевода, укреплению десен и уничтожении кровоточивости.Преимущества масляных полосканийРассасывание масла во рту оказывает благоприятное воздействие на оздоровление всей ротовой полости. С его помощью происходит механическое очищение зубов и миниатюрных полостей, которые не прочищаются при помощи обычных зубных щеток. На Востоке для рассасывания применяли масла кунжута и подсолнечника. Кроме этого, большую пользу оказывает кокосовое масло холодного отжима.Главной причиной разрушения зубной эмали и появления неприятного запаха, являются микроскопические организмы. Наличие у этих бактерий жирорастворимых мембран, позволяет им быстро разрушаться, под воздействием масляных полосканий. Это подтверждено результатами исследований, в которых изучалось воздействие масел на бактерии.Масла кунжута и подсолнечника препятствуют деятельности микроорганизмов, а масло кокоса подавляет стрептококковые бактерии, которые участвуют в образовании зубного налета и провоцируют появление полостей в зубной эмали. Кроме этого, оно блокирует дрожжевые грибки, присутствующие в полости рта и способствующие появлению молочницы, от которой часто страдают младенцы и их матери.Как полоскать маслом ротовую полостьДля рассасывания масла следует набрать одну столовую ложку растительного масла, оно будет жидким или твердым, в случае кокосового масла, но в теплой среде тоже быстро расплавится. Набранное в рот масло следует перемещать по рту, пропускать через зубы, при помощи полостных мышц. Эти движения являются наиболее естественными, и обычно, не приносят никакого дискомфорта. Не сжимайте челюсти слишком сильно, чтобы не было усталости.Глотать масло нельзя, так как в нем будет скопление самых разных бактерий. Во время процесса бактерии и слюнные выделения войдут в жидкость и минут через 15-20, масса становится вязкой и приобретает беловатый цвет. Если желание станет очень сильным, то лучше масло выплюнуть и набрать следующую порцию.Использованное масло лучше выплевывать в мусорное ведро, так как масса будет еще маслянистой и может стать причиной засорения канализации. Вскоре привычка полоскания маслами станет для вас полезной привычкой, наряду с чисткой зубов и утренним умыванием. А после процедуры, вы можете дополнительно снизить появление бактерий во рту при помощи содового раствора. Бактерии активно размножаются в кислой среде, поэтому полоскание рта слабым раствором соды в воде, уменьшит кислотность и замедлит появление новых бактерий.Почему современные зубные пасты вредят здоровьюФтор всегда считали очень полезным для профилактики и лечения проблем зубов. Его добавляли в системы водоснабжения, зубную пасту. Но в последнее время многие врачи сомневаются в его защищающих свойствах. Зубная паста с содержанием фтора может быть эффективной для восстановления и защиты тканей под эмалью. Но она может быть опасной, так как дети часто проглатывают какое-то количество пасты при чистке зубов.Нередко это количество превышает количество фтора, которое можно получить из всех остальных источников. Фтор – это химический элемент, который со временем накапливается в организме и вызывает различные нарушения, особенно в эндокринной и нервной системе. Поэтому не рекомендуется применять детские зубные пасты с содержанием фтора.Как здоровье зубов влияет на весь организм?Болезнетворные микробы попадают в организм через ротовую полость. Современные исследования выяснили, что инфицирование во рту связывают с развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и патологической беременности. Заболевания зубов и десен увеличивают риск возникновения старческой деменции. Те люди, которые не носили зубные протезы, подвергаются более высокой степени риска старческого угасания, чем те, кто постоянно их использовал.Заболевания пародонта — это хронический воспалительный процесс, который нарушает не только состояние полости рта. Медицинские специалисты выяснили закономерность: профилактика периодонта значительно снижает потребность в инсулине при сахарном диабете. Кроме этого, также была замечена взаимосвязь периодонтальной болезни с хроническими заболеваниями почек и мочеполовой системы. Было установлено, что у тех пациентов, у которых диагностировали заболевания десен, болезни почек встречали в 4 раза чаще, чем у тех, у кого десны были здоровы.Некоторые рекомендации для поддержания здоровья полости ртаДля здоровья и отличного самочувствия, очень важен правильный уход за ротовой полостью. Кроме этого очень важно:применять зубную пасту, содержащую натуральные компоненты – масло кокоса, соду и масла эфиров;сократить употребление чистых углеводов, чтобы понизить уровень инсулина;избегать рафинированных продуктов и зерновых культур, прошедших высокотехнологичную обработку – эти продукты начинают усваиваться уже во рту, ухудшая состояние зубов;применяйте качественную зубную щетку и зубную нить ежедневно;используйте ежедневно полоскание полости рта растительным маслом;Употребляйте продукты, богатые полезными витаминами и минералами, укрепляющими здоровье зубов и всего организма.