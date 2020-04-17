Задержка воды в организме и отеки, как их предотвратить?

Задержка жидкости возникает в результате накопления воды в тканях нашего тела.Почему это происходит? Потому что по каким-то причинам нарушается нормальный поток жидкостей от одной части тела к другой.Организм постоянно старается поддерживать определенный уровень жидкости.Когда мы выпиваем слишком много воды, излишек жидкости выводится через почки в виде мочи; часть жидкости выводится через потовые железы.Проблема возникает, когда организм не справляется с выведением излишка жидкости. Тогда равновесие в нем нарушается, и происходит задержка жидкости, пишет health info.Гидратация и отекиНормальная гидратация организма не приводит к отекам. Отеки — это ясный признак задержки жидкости в организме (чаще всего от них страдают ноги).Нормальная циркуляция жидкости в ногах требует работы определенных мышц; ей часто мешают неблагоприятные условия (например, когда мы много времени проводим сидя или стоя).Возникновению отеков часто способствуют гормональные изменения, связанные с эстрогенами, чрезмерное содержание соли в пище, замедление кровообращения из-за сидячего образа жизни.Если задержка жидкости локализуется в верхней части тела (от нее страдают руки и даже лицо), это может быть связано с плохой работой почек.У женщин задержка жидкости часто бывает во время менструального цикла.Функция венНаши вены — это не какие-то статичные «трубки». Их стенки дают возможность входить и выходить жидкости.Иногда по разным причинам механизм, который регулирует этот поток жидкостей, работает плохо, и жидкость накапливается в разных частях тела.Почему это происходит? Причины могут быть разными:Чаще всего так бывает потому, что вены теряют упругость и не могут удерживать жидкость (это происходит при варикозном расширении вен).Это может также происходить из-за того, что мы проводим много времени на ногах; тогда кровь застаивается в венах и слишком сильно давит на их стенки.Признаки задержки жидкостиЕсли мы надавливаем на кожу ноги и видим, что на ней остаются следы от надавливания, это явный признак задержки жидкости.В этом случае на коже видны настоящие вмятины, и они остаются на достаточно продолжительное время.Если задержка жидкости бывает часто, и видны настоящие отеки, лучше всего обратиться к врачу. Тогда мы сможем предотвратить осложнения, которые могут быть связаны с нарушением циркуляции жидкости.Как избавиться от задержки жидкости и отековДля предотвращения задержки жидкости очень важны физические упражнения. Но они не должны требовать чрезмерного физического напряжения.Такие упражнения (это может быть и ходьба, и плавание) активизируют кровообращение и циркуляцию жидкости по всему телу, особенно в ногах. Сокращения мышц регулярно сдавливают вены и способствуют их нормальному функционированию.Активизация циркуляции жидкости способствует выведению излишка воды с мочой.Поддерживающие чулки также помогают предотвращать задержку жидкости, особенно у тех, кто проводит много времени сидя или на ногах.Такие чулки нужно надевать в начале дня.Фрукты и овощи очень полезны для организма. Помогают они и при задержке жидкости. Некоторые фрукты и овощи (например, виноград) оказывают противозастойное действие.Очень полезны при задержке жидкости фрукты, богатые калием — ананас, папайя, бананы, арбуз, дыня.Чтобы уменьшить отекание лодыжек, рекомендуется регулярно поднимать ноги.Ступни при этом должны быть расположены выше коленей, а колени — выше бедер.Одежда, которую мы носим, должна быть достаточно свободной.Обтягивающая одежда затрудняет циркуляцию жидкости и провоцирует ее задержку.Соли нужно есть как можно меньше. Хотя организму требуется какое-то минимальное количество соли, превышение этой «дозы» вызывает задержку жидкости.Рекомендуется включать в диету травы и растения, действующие как диуретик. Например, конский хвост, зеленый чай, одуванчик и т.д.