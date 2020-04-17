Биологи выявили новый тип клещей, потенциально опасных для человека

В Сибири были найдены клещи, сочетающие в себе признаки двух видов - таежного и Павловского. По мнению ученых, что такие гибриды могут становиться источниками новых штаммов клещевых инфекций, пишет "Российская газета". Эксперты предупреждают: в Сибири начинается клещевой сезон, во время которого ежегодно тысячи людей заражаются тяжелейшими инфекциями. Помимо клещевого энцефалита, клещи передают боррелиозы, риккетсиозы, против которых нет вакцин.Опасных клещей нашли в районе Томска. Комментируют эксперты Томского государственного университета: "Томские экземпляры оказались помесью таежного клеща и клеща Павловского, который на территории города встречается чаще. При этом внешне гибриды практически не имеют отличий от исходных видов. Выявить "микс" можно только с помощью молекулярно-генетической экспертизы".По словам Нины Москвитиной, когда вирусы попадают в новую среду, может произойти обмен генетическим материалом. Таким образом появляются новые варианты вирусов, утрачивающих ряд старых свойств и приобретающих новые. Плюс, виноваты могут быть животные, на которых клещи паразитируют. Поэтому ученые планируют обратить внимание на летучих мышей, обитающих на территории городов и нередко контактирующих с человеком и другими животными. Именно летучие мыши могут занести возбудителей, ранее в Сибири не встречавшихся.