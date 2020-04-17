5 натуральных средств, которые помогут сбросить лишний вес и очистить организм

Победить лишний вес можно, прежде всего, изменив свои привычки и образ жизни. Иногда ограничить потребление сахара можно, просто перестав его покупать.

Еще один важный момент, который нужно усвоить: диета не должна быть чем-то «временным».

Для того, чтобы сбросить лишний вес и сохранить полученный результат, важно придерживаться принципов здорового питания каждый день, а не тогда, когда лишние килограммы будут портить вам настроение и угрожать здоровью.

Правильное, сбалансированное питание — это наша обязанность, а не временная прихоть.

Кроме того, в борьбе с лишним весом помогут натуральные настои и отвары для лечения ожирения и очищения организма.

Отвар для снижения веса

Требуется: по 1 ст.л. цветков липы сердцевидной, соцветий ромашки, цветков бузины черной, по 3 ст.л. листьев мяты перечной, семян укропа, 400 мл воды.

Способ приготовления

Растения измельчить и перемешать. 2ст.л сбора залить кипятком, кипятит на водяной бане 20 минут, остудить и процедить.

Способ применения

Принимать приготовленное средство по 2 ст.л. 3-4 раза в день перед едой при ожирении.

Настой семян льна

Требуется: 6 ст.л. семян льна, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Семена льна залить теплой кипяченной водой, плотно закрыть и настоять 1 час, процедить.

Способ применения

Принимать приготовленное средство при ожирении по 0,5 стакана перед сном.

Отвар зерен овса посевного

Требуется: 4 ст.л. измельченных зерен овса посевного, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Зерна овса залить теплой кипяченой водой, поставит на слабый огонь, кипятить 10 минут, настоять полчаса, процедить.

Способ применения

Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.

Настой ягод брусники

Требуется: 6 ст.л. сухих ягод брусники, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Ягоды брусники залить кипятком, плотно закрыть и настоять 2-3 часа, процедить.

Способ применения

Выпить весь приготовленный настой маленькими глотками в течение дня при ожирении.

Отвар листьев черники

Требуется: 6 ст.л. черники, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Листья черники залить кипятком, поставит на огонь, кипятить 15 минут, настоять полчаса, процедить.

Способ применения

Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.
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