5 натуральных средств, которые помогут сбросить лишний вес и очистить организм
Еще один важный момент, который нужно усвоить: диета не должна быть чем-то «временным».
Для того, чтобы сбросить лишний вес и сохранить полученный результат, важно придерживаться принципов здорового питания каждый день, а не тогда, когда лишние килограммы будут портить вам настроение и угрожать здоровью.
Правильное, сбалансированное питание — это наша обязанность, а не временная прихоть.
Кроме того, в борьбе с лишним весом помогут натуральные настои и отвары для лечения ожирения и очищения организма.
Отвар для снижения веса
Требуется: по 1 ст.л. цветков липы сердцевидной, соцветий ромашки, цветков бузины черной, по 3 ст.л. листьев мяты перечной, семян укропа, 400 мл воды.
Способ приготовления
Растения измельчить и перемешать. 2ст.л сбора залить кипятком, кипятит на водяной бане 20 минут, остудить и процедить.
Способ применения
Принимать приготовленное средство по 2 ст.л. 3-4 раза в день перед едой при ожирении.
Настой семян льна
Требуется: 6 ст.л. семян льна, 3 стакана воды.
Способ приготовления
Семена льна залить теплой кипяченной водой, плотно закрыть и настоять 1 час, процедить.
Способ применения
Принимать приготовленное средство при ожирении по 0,5 стакана перед сном.
Отвар зерен овса посевного
Требуется: 4 ст.л. измельченных зерен овса посевного, 3 стакана воды.
Способ приготовления
Зерна овса залить теплой кипяченой водой, поставит на слабый огонь, кипятить 10 минут, настоять полчаса, процедить.
Способ применения
Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.
Настой ягод брусники
Требуется: 6 ст.л. сухих ягод брусники, 3 стакана воды.
Способ приготовления
Ягоды брусники залить кипятком, плотно закрыть и настоять 2-3 часа, процедить.
Способ применения
Выпить весь приготовленный настой маленькими глотками в течение дня при ожирении.
Отвар листьев черники
Требуется: 6 ст.л. черники, 3 стакана воды.
Способ приготовления
Листья черники залить кипятком, поставит на огонь, кипятить 15 минут, настоять полчаса, процедить.
Способ применения
Принимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.
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