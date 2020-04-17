5 натуральных средств, которые помогут сбросить лишний вес и очистить организм

Победить лишний вес можно, прежде всего, изменив свои привычки и образ жизни. Иногда ограничить потребление сахара можно, просто перестав его покупать.Еще один важный момент, который нужно усвоить: диета не должна быть чем-то «временным».Для того, чтобы сбросить лишний вес и сохранить полученный результат, важно придерживаться принципов здорового питания каждый день, а не тогда, когда лишние килограммы будут портить вам настроение и угрожать здоровью.Правильное, сбалансированное питание — это наша обязанность, а не временная прихоть.Кроме того, в борьбе с лишним весом помогут натуральные настои и отвары для лечения ожирения и очищения организма.Отвар для снижения весаТребуется: по 1 ст.л. цветков липы сердцевидной, соцветий ромашки, цветков бузины черной, по 3 ст.л. листьев мяты перечной, семян укропа, 400 мл воды.Способ приготовленияРастения измельчить и перемешать. 2ст.л сбора залить кипятком, кипятит на водяной бане 20 минут, остудить и процедить.Способ примененияПринимать приготовленное средство по 2 ст.л. 3-4 раза в день перед едой при ожирении.Настой семян льнаТребуется: 6 ст.л. семян льна, 3 стакана воды.Способ приготовленияСемена льна залить теплой кипяченной водой, плотно закрыть и настоять 1 час, процедить.Способ примененияПринимать приготовленное средство при ожирении по 0,5 стакана перед сном.Отвар зерен овса посевногоТребуется: 4 ст.л. измельченных зерен овса посевного, 3 стакана воды.Способ приготовленияЗерна овса залить теплой кипяченой водой, поставит на слабый огонь, кипятить 10 минут, настоять полчаса, процедить.Способ примененияПринимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.Настой ягод брусникиТребуется: 6 ст.л. сухих ягод брусники, 3 стакана воды.Способ приготовленияЯгоды брусники залить кипятком, плотно закрыть и настоять 2-3 часа, процедить.Способ примененияВыпить весь приготовленный настой маленькими глотками в течение дня при ожирении.Отвар листьев черникиТребуется: 6 ст.л. черники, 3 стакана воды.Способ приготовленияЛистья черники залить кипятком, поставит на огонь, кипятить 15 минут, настоять полчаса, процедить.Способ примененияПринимать приготовленное средство по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой при ожирении.