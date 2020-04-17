5 причин, почему COVID-19 влияет на людей по-разному

Наблюдения за COVID-19 показывают, что коронавирусная инфекция по-разному влияет на организм разных людей, поэтому невозможно предсказать, кто подвергнется серьезной форме заболевания, а кто умрет. По мнению ученых, существуют пять причин, определяющих различия в том, насколько тяжело переносят инфекцию пациенты.Как сообщает MedikForum.ru, в случае тяжелого течения COVID-19 наиболее подверженными риску считаются пожилые люди и больные хроническими недугами (например, гипертонией, диабетом). В то же время известны случаи, когда тяжело заболевают люди молодые и имевшие, казалось бы, хорошее здоровье, а старики, наоборот, успешно излечиваются. Кроме того инфекция у многих проявляется разными, порой совершенно не совпадающими симптомами.«Почти 1,9 миллиона человек во всем мире оказались заражены коронавирусом нового типа Sars-CoV-2. Многие переживают вызываемую им болезнь без симптомов, другие становятся более или менее тяжело больными. Не все серьезно больные люди умирают. В свою очередь, многие пациенты из групп риска подвергаются лишь незначительному воздействию инфекции», - информирует портал Focus.Ученые, микробиолог Артуро Касадевал из Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джона Хопкинса и инфекционист Лиз-Анн Пирофски из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке назвали несколько причин того, почему COVID-19 проявляет себя так по-разному.Доза вируса. По словам экспертов, многое зависит о того, сколько инфекционных агентов проникает в организм людей. Если в большом количестве, то иммунная система оказывается перегруженной, что приводит к серьезным последствиям.Генетика. Вирусы обычно стараются присоединиться к клеткам-хозяевам, прицепляясь к находящимся на их поверхности белкам-рецепторам. Количество и тип белков варьируются от человека к человеку.«Если рецепторы, необходимые для вируса, отсутствуют, человек оказывается генетически устойчив к коронавирусной инфекции», - пояснили ученые.Путь заражения. Вдыхание капель, содержащих вирусы, может вызвать другой иммунный ответ, чем тот, который вызывается прикосновением к лицу руками, касавшимися грязной поверхности. Слизистая оболочка носа и легкие реагируют на патогены по-разному, поэтому течение болезни может зависеть от способа, которым человек заразился.Вирулентность SARS-CoV-2. Когда возбудители коронавируса передаются от одних людей к другим, их генетический состав может меняться. Подобные мутации увеличивают или уменьшают способность вирусной инфекции наносить вред организму, констатируют ученые.Иммунный статус. Он во многом зависит от опыта предыдущих инфекций. Если иммунная система не обладает памятью об инфекционном агенте, с которым когда-то уже боролась, это позволяет ему избежать обнаружения и нанести более серьезный ущерб организму.Заражение вирусом также может влиять на восприимчивость к инфицированию неродственным патогеном. Например, грипп, который предшествовал COVID-19, может изменить течение болезни совершенно непредсказуемым образом.«В целом эти причины создают сложную структуру заболевания. Количество вируса, наши гены, путь заражения, разнообразие вирусов и наш иммунный анамнез – все это вместе обуславливает клиническую картину, которая варьируются от бессимптомного течения до смерти», - резюмировали научные специалисты.