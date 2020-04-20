Избавляющие от проблем с кишечником сочетания продуктов названы испанскими экспертами

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Полезные продукты могут в виде побочных эффектов вызывать проблемы с кишечником, однако некоторые их сочетания эффективно избавляют от таких неприятностей, а также помогают при других нарушениях работы ЖКТ. Об этом пишет издание La Vanguardia (Испания).Как сообщает MedikForum.ru, испанскими экспертами были названы сочетания продуктов, не вызывающие вздутие, метеоризм и другие проблемы. К примеру, регулярно употребляемые бобовые очень эффективно улучшают состояние кишечной микрофоры и вместе с этим укрепляют иммунитет. Чтобы не страдать от дискомфорта, с которым связано усвоение этого продукта, специалисты советуют сочетать его с тмином. Пряность не только обладает противовоспалительными свойствами, но и предотвращает проблемы с пищеварением со стороны кишечника.Еще один полезный для пищеварения тип продуктов – разнообразная капуста: обычная белокочанная, брюссельская, брокколи, цветная. Их потребление помогает от избыточной кислотности, предотвращают на ранних стадиях развитие язвы, других желудочных болезней. В то же время блюда из капусты могут стать причиной проблем с кишечником – вздутия, болей, газов.Эксперты также посоветовали сочетать этот продукт с тмином.Кроме того, они рекомендуют сочетать определенным образом белковую пищу и ананас – он содержит расщепляющий белки фермент бромелайн. В целом, считают испанские диетологи, фрукты можно есть в любое время, даже в ходе основного приема пищи. В частности, фрукты с витамином С помогают орагнизму усваивать железо.