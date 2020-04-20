Врачи рассказали, когда имбирь бесполезен и противопоказан

Когда в рационе питания не хватает определенных компонентов, имбирь фактически становится бесполезным продуктом, а людям с проблемами ЖКТ он и вовсе может быть противопоказан. Это объяснила врач-диетолог Ольга Деккер.Как сообщает healthinfo, имбирь широко известен своими полезными и оздоровительными свойствами: пряный корень эффективно стимулирует обмен веществ и борется с простудными заболеваниями. Но изданию «Аргументы и факты» врач пояснила, что при недостатке в питании белка попытки укрепить здоровье с помощью имбиря становятся бесполезными.«Корень имбиря вряд ли чем-то поможет, если в организме, например, не хватает белка. Последний доставляет все необходимые вещества, при его нехватке потребление любых полезных продуктов становится просто бессмысленным», - объяснила Ольга Деккер.Также врач предупредила, что некоторым людям употреблять имбирь противопоказано. Это, в частности, относится к пациентам с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта – прежде всего, с язвой, гастритом. По словам эксперта, пряный продукт при таких состояниях может дополнительно усугубить проблемы слизистой желудка и других отделов ЖКТ.То же самое происходит при чувствительном, капризном желудке. Эфирные масла имбиря могут побуждать его производить больше кислоты, вызывая боль, изжогу.Здоровым людям, в свою очередь, не нужно злоупотреблять этим продуктом.