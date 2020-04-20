Врачи рассказали, когда имбирь бесполезен и противопоказан
Как сообщает healthinfo, имбирь широко известен своими полезными и оздоровительными свойствами: пряный корень эффективно стимулирует обмен веществ и борется с простудными заболеваниями. Но изданию «Аргументы и факты» врач пояснила, что при недостатке в питании белка попытки укрепить здоровье с помощью имбиря становятся бесполезными.
«Корень имбиря вряд ли чем-то поможет, если в организме, например, не хватает белка. Последний доставляет все необходимые вещества, при его нехватке потребление любых полезных продуктов становится просто бессмысленным», - объяснила Ольга Деккер.
Также врач предупредила, что некоторым людям употреблять имбирь противопоказано. Это, в частности, относится к пациентам с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта – прежде всего, с язвой, гастритом. По словам эксперта, пряный продукт при таких состояниях может дополнительно усугубить проблемы слизистой желудка и других отделов ЖКТ.
То же самое происходит при чувствительном, капризном желудке. Эфирные масла имбиря могут побуждать его производить больше кислоты, вызывая боль, изжогу.
Здоровым людям, в свою очередь, не нужно злоупотреблять этим продуктом.
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