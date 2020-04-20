10 продуктов, которые заставят вас выглядеть моложе

Выглядеть моложе и лучше с помощью правильного рациона питания — гораздо более реальная перспектива, чем может показаться, сообщает health info.Всевозможные кремы и лосьоны для омоложения практически не действуют на том простом основании, что наша кожа хорошо защищена от проникновения активных веществ. А вот выглядеть моложе и лучше с помощью правильного рациона питания – гораздо более реальная перспектива, чем может показаться. Еда – это не просто основа здоровья и красоты, а та составляющая, без которой невозможно добиться сколько-нибудь видимых результатов. Правда в последние годы проводилось слишком много взаимоисключающих исследований, которые могли запутать желающих начать здоровый образ жизни. Поэтому вот десять продуктов, про которые точно известно, что они при правильном употреблении положительно влияют на то, как мы выглядим.ПомидорыОрганические помидоры богаты ликопином – мощным антиоксидантом, который показан для профилактики множества болезней. Вкупе с витаминами С и А он поистине делает помидор суперфудом, который даже круче, чем модные нынче ягоды годжи. Когда вам в очередной раз будут пытаться продать эту дорогую панацею, вспомните, что обыкновенные томаты гораздо полезнее.Зеленый чайЕсли в двух словах, то любители зеленого чая имеют примерно дюжину преимуществ перед теми, кто его не пьет. Главный плюс для внешнего вида – более плавное старение кожи. Полифенолы, которые содержатся в настоящем качественном зеленом чае, помогают замедлить увядание кожных покровов и дольше сохранить их упругость.БрокколиНу в самом деле, давно полюбить брокколи, если вы этого еще не сделали. Все другие овощи рядом с этим крестоцветным просто блекнут. Согласно исследованиям Гарвардского университета, брокколи – это лучшая еда для устранения всех воспалительных процессов в организме, включая те, которые видны на коже. Кроме того, эта еда хорошо сказывается на здоровье глаз.ЛососьВот рыба, которая способна заставить вашу кожу буквально светиться. И фосфор тут ни при чем. Лосось – это лучший выбор для тех, кто хочет увеличить в организме запасы витамина В12 и воспользоваться омега-3 жирами, которые останавливают болезненные процессы, связанные с воспалением.Оливковое маслоЭто должно быть масло экстра вирджин, и тогда в вашем организме может значительно снизиться уровень холестерина, что немедленно отразиться на вашем внешнем виде. Помимо бонусов в виде профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний, оливковое масло гораздо лучше на вкус, чем другие жирные заправки для салатов.Листовые салатыЭта зелень очень богата железом и подойдет для профилактики анемии. Другими словами, вы будете выглядеть менее уставшими, если приучите себя каждый день добавлять к завтраку несколько листочков рукколы или шпината. А еще в них, как правило, очень богатый витаминный комплекс, который тоже добавить бодрости и здоровья.Грецкие орехиЭтих орехов много есть не нужно, достаточно небольшой дозы, чтобы получить максимальную пользу. В них очень много полезных жиров и противовоспалительных элементов. Они благотворно влияют и на внешний вид, и на функции мозга.ЧерникаНизкий объем калорий плюс высокие запасы витамина С – вот что делает чернику таким незаменимым продуктом в борьбе за прекрасный внешний вид. Клетчатка и витамин Е усиливают эффект и помогают делать вашу кожу более упругим, взгляд блестящим, а мозг более активным.Темный шоколадТут все просто – он невероятно вкусный и есть его надо хотя бы поэтому. От вкусной пищи наше настроение повышается, а внешний вид улучшается автоматически, потому что положительные эмоции – одна из движущих сил молодости и красоты.АвокадоКак будто нам нужна еще одна причина есть авокадо, кроме всех имеющихся. Но действительно, этот фрукт насыщен природными маслами, калием, фолатом, каротиноидами, витамином Е и вызывающими чувство радости мононенасыщенными жирами. Все это вместе заставляет нас выглядеть более молодыми и здоровыми.