6 причин есть сельдерей каждый день
Поддерживает иммунную систему
Содержит танин, сапонин, селинен, лимонен, кемпферол и п-кумаровая кислоту, витамины А и С. Все они являются сильными антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему.
Борется с воспалением
В качестве противовоспалительного средства содержит апигенин - он восстанавливает иммунный баланс и облегчать боль в суставах, вызванную ревматоидным артритом, подагрой и остеоартритом.
Понижает артериальное давление
Сельдерей содержит природное вещество под названием фталид, которое помогает снизить высокий уровень холестерина и сахара в крови. Фталид также улучшает кровообращение, позволяя кровеносным сосудам расширяться и открывать путь для большего кровотока.
Предотвращает обезвоживание
Сельдерей на 95% состоит из воды: нескольких стеблей, особенно в жаркий летний день, помогут избежать обезвоживания.
Поддерживает пищеварение
Сельдерей регулирует движение кишечника благодаря содержанию клетчатки. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки снижает риск расстройства желудка, запоров и диареи. Она способствует похудению и поддерживает поддержание веса, позволяет дольше чувствовать сытость.
Уменьшает гиперлипидемию
Гиперлипидемия возникает при избытке «плохого» холестерина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и атеросклероза. Регулярное употребление сельдерея снижает уровень холестерина - пищевые волокна могут препятствовать поглощению кишечником избыточного холестерина.
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