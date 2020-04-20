6 причин есть сельдерей каждый день

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Стебель сельдерея содержит огромное количество антиоксидантов и питательных веществ, которые обеспечивают сильные преимущества для здоровья. Вот 6 причин, почему его стоит включить в ежедневный рацион.Поддерживает иммунную системуСодержит танин, сапонин, селинен, лимонен, кемпферол и п-кумаровая кислоту, витамины А и С. Все они являются сильными антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему.Борется с воспалениемВ качестве противовоспалительного средства содержит апигенин - он восстанавливает иммунный баланс и облегчать боль в суставах, вызванную ревматоидным артритом, подагрой и остеоартритом.Понижает артериальное давлениеСельдерей содержит природное вещество под названием фталид, которое помогает снизить высокий уровень холестерина и сахара в крови. Фталид также улучшает кровообращение, позволяя кровеносным сосудам расширяться и открывать путь для большего кровотока.Предотвращает обезвоживаниеСельдерей на 95% состоит из воды: нескольких стеблей, особенно в жаркий летний день, помогут избежать обезвоживания.Поддерживает пищеварениеСельдерей регулирует движение кишечника благодаря содержанию клетчатки. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки снижает риск расстройства желудка, запоров и диареи. Она способствует похудению и поддерживает поддержание веса, позволяет дольше чувствовать сытость.Уменьшает гиперлипидемиюГиперлипидемия возникает при избытке «плохого» холестерина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и атеросклероза. Регулярное употребление сельдерея снижает уровень холестерина - пищевые волокна могут препятствовать поглощению кишечником избыточного холестерина.