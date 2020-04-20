Несколько советов, которые помогут справиться с бессонницей
Не заходите в спальню, когда не спите.
Если в не можете уснуть, встаньте с постели и займитесь каким-нибудь делом. Листание ленты в соцсетях не в счет!
Электронные устройства вообще лучше не использовать хотя бы за час до сна.
При этом комната должна быть темной, поэтому отдавайте предпочтение плотным шторам.
Ограничьте дневной сон и потребление кофеина.
Если не можете заснуть, не проверяйте время постоянно. Это только усилит беспокойство об «упущенных часах».
Чтобы максимально расслабиться перед сном, попробуйте практики медитации и осознанности.
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