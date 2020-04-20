Самая целебная вода для щитовидной железы, мозга и печени
Она имеет впечатляющий питательный профиль, и согласно доктору Акс:
«Одна столовая ложка (семь граммов) измельченной куркумы содержит около:
23.9 калорий
4.4 грамм углеводов
0.5 грамм белок
0,7 грамм жира
1.4 грамм клетчатки
0,5 миллиграмма марганца
2.8 миллиграмм железа
0.1 миллиграмма витамина B6
170 мг калия
1.7 миллиграмм витамина С
13 мг магния.
Преимущества куркумы приходят от этих питательных веществ, вместе со своим более малым количеством витамина E, витамина K, ниацина, фолата, кальция, фосфора, цинка и меди».
Вода с куркумой является одним из лучших способов получения преимуществ этой специи, и все, что вам нужно сделать, это добавить куркуму в стакан теплой воды. Перемешайте и пейте.
Вот последствия регулярного употребления этого напитка каждое утро:
Предотвращает повреждение печени
Куркума предотвращает повреждение печени и даже регенерирует поврежденные клетки печени. Стимулирует естественную выработку желчи и улучшает функцию желчного пузыря.
Поддерживает здоровье мозга
Куркума является богатым источником антиоксидантов, таких как куркуминоиды, которые предотвращают повреждение клеток мозга и нейтрализуют свободные радикалы.
Снимает боль и борется с воспалением
Хроническое воспаление является основной причиной различных недугов и заболеваний, и эта пряность эффективно борется с воспалением и успокаивает боль в организме.
Улучшает работу щитовидной железы
Куркума оказывает большую помощь в лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, таких как болезнь Грейвса и тиреоидит Хашимото, снижает уровень холестерина и атрофию щитовидной железы.
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