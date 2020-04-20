Самая целебная вода для щитовидной железы, мозга и печени

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Люди узнали и оценили удивительные полезные свойства куркумы столетия тому назад, и этот мощный продукт может улучшить здоровье в многочисленными способами.Она имеет впечатляющий питательный профиль, и согласно доктору Акс:«Одна столовая ложка (семь граммов) измельченной куркумы содержит около:23.9 калорий4.4 грамм углеводов0.5 грамм белок0,7 грамм жира1.4 грамм клетчатки0,5 миллиграмма марганца2.8 миллиграмм железа0.1 миллиграмма витамина B6170 мг калия1.7 миллиграмм витамина С13 мг магния.Преимущества куркумы приходят от этих питательных веществ, вместе со своим более малым количеством витамина E, витамина K, ниацина, фолата, кальция, фосфора, цинка и меди».Вода с куркумой является одним из лучших способов получения преимуществ этой специи, и все, что вам нужно сделать, это добавить куркуму в стакан теплой воды. Перемешайте и пейте.Вот последствия регулярного употребления этого напитка каждое утро:Предотвращает повреждение печениКуркума предотвращает повреждение печени и даже регенерирует поврежденные клетки печени. Стимулирует естественную выработку желчи и улучшает функцию желчного пузыря.Поддерживает здоровье мозгаКуркума является богатым источником антиоксидантов, таких как куркуминоиды, которые предотвращают повреждение клеток мозга и нейтрализуют свободные радикалы.Снимает боль и борется с воспалениемХроническое воспаление является основной причиной различных недугов и заболеваний, и эта пряность эффективно борется с воспалением и успокаивает боль в организме.Улучшает работу щитовидной железыКуркума оказывает большую помощь в лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, таких как болезнь Грейвса и тиреоидит Хашимото, снижает уровень холестерина и атрофию щитовидной железы.