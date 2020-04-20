Ломаются и слоятся ногти: о чем сигнализирует вам ваш организм

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Известно ли вам, что слово «марганец» происходит от древнегреческого слова, которое означало «магия»? Этот минерал действительно заслуживает своего имени!Марганец обладает антиоксидантными свойствами и необходим для роста костей, заживления ран и усвоения железа, аминокислот и полезных веществ и витаминов, особенно В и С, ответственных за работу головного мозга и защиту организма от рака!Как проявляется недостаток марганца в организме, рассказали эксперты, пишет health info.Слабость, головокружение, тошнота, сонливость.Выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей.В критических случаях недостаток марганца может привести к параличу, слепоте, бесплодию и судорогам.Если вы заметили у себя симптомы недостатка марганца, не спешите бежать в аптеку. Восполнить нехватку этого минерала в организме помогут следующие продукты.1. Морепродукты. Мидии, кальмары, креветки и морская рыба богаты витаминами В и Омега-кислотами. Даже в обычной сельди содержится большое количество витамина В, кислот Омега-3 и селена.2. Орехи и семечки содержат большое количество марганца, а также клетчатку, богатую витамином Е, медью и магнием.3. Шпинат. Темные листовые овощи являются одним из самых полезных продуктов питания! Всего 1 горсть шпината содержит больше дневной рекомендованной дозы витамина А и трехдневную дозу витамина К.4. Цельнозерновые продукты. К ним относится коричневый нешлифованный рис, овсянка, булкур, киноа и пшено. Кроме того, что эти каши содержат много марганца, они еще и снижают риск развития диабета второго типа, сердечнососудистых заболеваний и рака.5. Тофу. Этот соевый сыр намного полезней, чем вы можете себе представить. Кроме марганца, в нем есть большое содержание кальция, меди, железа и жирных кислот Омега-3.6. Бобовые. Все бобовые богаты клетчаткой, витамином С и марганцем.7. Черный чай. Один из самых простых способов восполнить дневную норму марганца – это просто пить хороший черный чай.Как видите, полноценная диета может заменить лекарственные препараты и дорогостоящие косметические средства. Поделитесь этой статьей со знакомыми!