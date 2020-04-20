Картофель так же эффективен для восстановления мышц, как и спортивное питание

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Исследование, проведенное в Университете Монтаны, обнаружило, что спортивное питание не являются более эффективными для содействия восстановлению у спортсменов в сравнении с обычными, богатых углеводами продуктами на основе картофеля.Каждый спортсмен, от профессионала до любителя пробежек по выходным, стремится получить неуловимый элемент приводящий к победе. Но является спортивное питание и спортивные БАДы более эффективными, чем классическая сбалансированная и разнообразная диета?"Спортсмены уязвимы к стратегическому маркетингу. На нас легко повлиять", - говорит профессор-исследователь UM Брент Руби, опытный спортсмен, который слишком хорошо знает привлекательность "спортивных порошков".Как директор "Центра физиологии труда и метаболизма" UM в Монтане, Руби и его команда проделали большую работу в области спортивных результатов и изучают роль, которую углеводное питание после упражнений играет в пополнении израсходованной мышечной массы.Результаты исследованияВ исследовании участвовали 8 мужчин и 8 женщин. Программа испытаний включала 90 минут интенсивной езды на велосипеде с последующим отдыхом, восстановлением и 20-километровой гонкой на время. После испытания, у участников была взята кровь и произведена биопсия мышц. Результаты показали, что мышцы как у мужчин, так и у женщин пополняют запасы углеводов одинаково: с картофелем или спортивными добавками.Руби надеется, что новые результаты, опубликованные в "Европейском журнале прикладной физиологи", помогут спортсменам сделать информированный выбор в отношении своих программ питания.«Спортсмены любят говорить о том, как тяжело они тренируются и насколько особенной является их диета», - говорит Руби. «Но нам нужно сделать глубокий вдох. Это не должно быть сложным. Пока вы получаете достаточное количество углеводов, диета должна быть настолько разнообразной, насколько вы хотите».