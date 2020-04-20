Высокий уровень сахара повышает риск печального исхода коронавирусной инфекции

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Исследователи установили: высокий уровень сахара может быть связан с более тяжелым протеканием гриппа и потенциально коронавируса. Это доказывают эксперименты с грызунами, пишет Medical Express. Плюс, врачи констатируют: диабетики хуже переживают коронавирусную инфекцию и грипп, чем люди без проблем с регуляцией сахара.Так, когда вирус гриппа или коронавирус проникают в тело, иммунная система в ответ посылает иммунные клетки в месту внедрения для борьбы с патогеном. В рамках этого ответа выделяются цитокины - сигнальные молекулы, обеспечивающие связь клеток. Иногда вырабатывается слишком много цитокинов, что вызывает цитокиновый шторм, повреждение легких и даже смерть. И здесь не последнюю роль играет уровень сахара в крови.Ученые ввели мышам, зараженным гриппом, сахарид. Они хотели понять, приведет ли это к повышению риска развития цитокинового шторма. И это, действительно, повысило риск. Также ученые проанализировали образцы крови, забранной у 119 пациентов с гриппом. Были и образцы здоровых людей. Экспертов интересовали два показателя: уровень цитокинов и сахара в крови. Оказалось, пациенты с повышенным уровнем сахара чаще остальных сталкивались с цитокиновым штормом и имели менее благоприятный исход инфекции гриппом. Выводы актуальны и для коронавируса, считают ученые.