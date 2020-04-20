Основные признаки воспалительного процесса в организме

Если заметили, что ваше самочувствие ухудшилось, обратите внимание на сигналы, которые посылает ваш организм. Врачи определили несколько признаков, указывающих на наличие воспалительного процесса.- Скованность и болезненность суставов часто беспокоит людей на начальных стадиях аутоиммунных заболеваний, например, волчанки или подагры.- Проблемы с пищеварением встречаются у людей с воспалительными процессами органов желудочно-кишечного тракта.- Небольшое повышение артериального давления может говорить о воспалении в организме, ухудшении состояния сосудов.- Постоянные простуды в зимнее время врачи тоже связывают с воспалительными процессами. Все дело в том, что воспалительные процессы истощают иммунную систему, она становится менее устойчивой к вирусам.- Приступы голода характерны для человека, у которого клетки становятся резистентными к инсулину, таким образом уровень глюкозы в крови повышается и механизмы контроля ее концентрации рушатся, развивается сахарный диабет.