Продукты, которые помогут быстро сбросить вес

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Для многих диета ассоциируется с водой и одиноким сельдереем на блюде. Это не так. Сбросить килограммы можно даже с полной тарелкой. Но нужно знать, чем ее наполнять.ЯблокиХочется сладкого? Замените пирожное яблоком. В одном большом плоде содержится 5 граммов клетчатки и 14% от дневной нормы витамина С.АвокадоЭтот фрукт – кладезь полезных жиров, без которых организму не обойтись. Вместе с этим плод очень питательный, а значит, чувство голода вернется нескоро.Болгарский перецВне зависимости от цвета, этот овощ богат минералами, витаминами и клетчаткой, но не калориями. Кроме того, болгарские перцы универсальны. Их можно потушить, сделать их них салат или нафаршировать любимой начинкой.КапустаКапуста может показаться скучной, но из нее можно готовить множество разных салатов, тушить и запекать ее. Не ленитесь включить фантазию, ведь этот овощ предлагает много клетчатки.