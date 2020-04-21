Продукты, которые помогут быстро сбросить вес
Яблоки
Хочется сладкого? Замените пирожное яблоком. В одном большом плоде содержится 5 граммов клетчатки и 14% от дневной нормы витамина С.
Авокадо
Этот фрукт – кладезь полезных жиров, без которых организму не обойтись. Вместе с этим плод очень питательный, а значит, чувство голода вернется нескоро.
Болгарский перец
Вне зависимости от цвета, этот овощ богат минералами, витаминами и клетчаткой, но не калориями. Кроме того, болгарские перцы универсальны. Их можно потушить, сделать их них салат или нафаршировать любимой начинкой.
Капуста
Капуста может показаться скучной, но из нее можно готовить множество разных салатов, тушить и запекать ее. Не ленитесь включить фантазию, ведь этот овощ предлагает много клетчатки.
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