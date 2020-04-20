Если хотите похудеть, избегайте этих 6 напитков

Правильное питание очень важно для тех, кто старается поддерживать нормальный и стабильный вес. Не менее важно и то, какие напитки мы употребляем.

Бороться с лишними килограммами, которые угрожают не только фигуре, но и здоровью, помогает диета умеренной калорийности, с низким содержанием в ней жиров и сахара.

Кроме этого, нужно ограничивать употребление некоторых напитков, которые могут нарушать процессы обмена веществ и тем самым мешать избавляться от лишних килограммов.

Из-за высокой калорийности и содержащихся в них добавок они провоцируют отложение жира в так называемых «адипоцитах», жировых клетках. Они также провоцируют воспаление и вызывают сложности со сжиганием жира.

Регулярное употребление таких напитков не дает избавиться от лишних килограммов и способствует отложению жира, особенно в области живота.

Диетологи рассказали о таких напитках, чтобы вы знали о них и смогли заменить их более здоровыми альтернативами, сообщает health info.

1. Напитки для спортсменов

Напитки для спортсменов, имеющиеся в продаже, предназначены для того, чтобы восполнять жидкость и минеральные соли, которые организм теряет во время интенсивных тренировок.

Такие напитки стоит пить только спортсменам и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Для остальных людей они слишком калорийны.

В них содержится много сахара, соли и других компонентов, которые не пойдут на пользу тем, чья физическая активность не слишком интенсивна.

2. Прохладительные напитки

Освежающие напитки, которые есть в продаже, — одни из худших врагов тех, кто старается похудеть. И пусть вас не обманывают надписи на этикетках «легкий» или «0 калорий».

В их состав входят фруктоза, кукурузный сироп и другие рафинированные сахара. Они, особенно если их потребляют в больших количествах, нарушают процессы метаболизма и вызывают проблемы с сердцем и сосудами.

Каждая баночка такого напитка равнозначна 3-4 столовым ложкам сахара и содержит примерно 120 калорий.

3. Молоко с пониженным содержанием жира

Многие считают, что молоко с пониженным содержанием жира помогает похудеть, поскольку в нем содержится меньше жира, чем в обычном молоке.

Однако, в нем все же достаточно много калорий, и добавляя его к обычному рациону, мы увеличиваем его калорийность.

С другой стороны, нужно иметь в виду, что многие люди страдают непереносимостью лактозы и молоко вызывает у них воспалительные процессы.

Лучше заменить этот напиток низкокалорийным миндальным молоком или рисовым молоком.

4. Фруктовые соки с сахаром

Натуральные фруктовые соки могут быть неплохим дополнением к диете, так как в них содержатся полезные питательные вещества.

Но если в их состав входит рафинированный сахар, это намного снижает их полезность. Сахар повышает их калорийность и уменьшает питательную ценность.

При добавлении большого количества сахара соки теряют клетчатку и витамины. Это относится как к магазинным сокам, так и к сокам домашнего приготовления.

Поэтому лучше всего выжимать сок из полностью органических фруктов и овощей и не добавлять в него ничего.

5. Холодный чай

Холодный чай или чай со льдом, который продают в кафе и супермаркетах, не стоит включать в свою диету. В данном случае реклама, утверждая, что это очень здоровый напиток, вводит нас в заблуждение.

Хотя в нем есть экстракты растений и фруктов, по содержанию сахара чай со льдом не уступает освежающим напиткам, о которых мы уже говорили.

Порция такого чая в маленькой бутылочке содержит 175 калорий, это эквивалентно 8-9 чайным ложкам сахара.

6. Энергетические напитки

Потребление энергетических напитков очень выросло за последние годы, поскольку многим хочется получить дополнительную энергию и повысить свою работоспособность.

Но регулярное употребление этих напитков нарушает обмен веществ и может привести не только к лишним килограммам, но и к диабету.

Кофеин и искусственные сахара, содержащиеся в энергетических напитках, прямо влияют на метаболизм, замедляют его. Они также отрицательно влияют и на другие системы организма.

Хорошая новость заключается в том, что эти, мягко говоря, неполезные напитки вполне можно заменить здоровыми продуктами и напитками (например, смузи из фруктов и овощей), дающими организму энергию и не подвергающими его никакой опасности.

Вы употребляете какие-нибудь энергетические напитки? Если да, то немедленно исключите их из своей диеты, чтобы они не мешали избавляться от лишних килограммов.

Лучше всего пить воду и натуральные напитки. Они поддерживают баланс жидкости в организме и наполняют его энергией.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://healthinfo.ua - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь