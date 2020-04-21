5 полезных свойств ананаса
Повышает иммунитет
Ананас является отличным источником витамина С, иммуностимулирующего антиоксиданта, обладающего противовоспалительными свойствами. Витамин С помогает иммунным функциям, стимулируя выработку лейкоцитов, которые борются с болезнетворными патогенами.
Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Ананас поддерживает хорошее состояние сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов и улучшая циркуляцию крови, снижая риск сердечного приступа и инсульта. Он содержит железо, важный элемент производства красных кровяных клеток. Предотвратите сердечно-сосудистые заболевания, выпивая стакан ананасового сока или съедая несколько ломтиков свежего фрукта.
Поддерживает развитие костей
Ананасы содержат марганец и кальций, которые укрепляют кости и соединительные ткани. Кальций связан с уменьшением риска остеопороза и дегенеративных заболеваний костей, поэтому этот тропический фрукт снижает риск переломов и улучшает плотность кости.
Уменьшает уровень стресса
Содержат комплекс витаминов группы В, которые усиливают мыслительные функции и улучшают общее когнитивное здоровье. Аминокислота, известная как триптофан, стимулирует выработку серотонина, нейротрансмиттера, регулирующего настроение.
Защищает зрение
Антиоксиданты, витамины С и А, поддерживают здоровье глаз. В частности, витамин А снижает риск потери зрения, вызванной дегенерацией желтого пятна.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий