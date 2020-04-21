Ананас является одним из любимых тропических фруктов во всем мире. Обычно его употребляют в виде кусочков или ломтиков, и часто используют для приготовления полезного сока. Вот 5 полезных свойств ананаса и ананасового сока.Повышает иммунитетАнанас является отличным источником витамина С, иммуностимулирующего антиоксиданта, обладающего противовоспалительными свойствами. Витамин С помогает иммунным функциям, стимулируя выработку лейкоцитов, которые борются с болезнетворными патогенами.Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеванийАнанас поддерживает хорошее состояние сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов и улучшая циркуляцию крови, снижая риск сердечного приступа и инсульта. Он содержит железо, важный элемент производства красных кровяных клеток. Предотвратите сердечно-сосудистые заболевания, выпивая стакан ананасового сока или съедая несколько ломтиков свежего фрукта.Поддерживает развитие костейАнанасы содержат марганец и кальций, которые укрепляют кости и соединительные ткани. Кальций связан с уменьшением риска остеопороза и дегенеративных заболеваний костей, поэтому этот тропический фрукт снижает риск переломов и улучшает плотность кости.Уменьшает уровень стрессаСодержат комплекс витаминов группы В, которые усиливают мыслительные функции и улучшают общее когнитивное здоровье. Аминокислота, известная как триптофан, стимулирует выработку серотонина, нейротрансмиттера, регулирующего настроение.Защищает зрениеАнтиоксиданты, витамины С и А, поддерживают здоровье глаз. В частности, витамин А снижает риск потери зрения, вызванной дегенерацией желтого пятна.