Корица и лимон: универсальное средство при различных заболеваниях

Сочетание «корица и лимон» является одним из наиболее распространенных в народной медицине.Дело в том, что эти два продукта восполняют наши ежедневные потребности во многих питательных веществах, а потому будут очень полезны для нашего здоровья.Если вы из тех людей, кто привык каждый день принимать различные витаминные комплексы для поддержания защитных сил своего организма, то обязательно попробуйте это средство: корица и лимон. Оно поможет вам укрепить иммунную систему и не заболеть в холодную погоду.Целебный цитрусовый фрукт и известный с древних времен вид специи являются уникальным наследием и источником многочисленных питательных веществ. Они способны укрепить наше здоровье и при этом не повлекут за собой нежелательных последствий, так как побочные эффекты отсутствуют.Кроме того, эти ингредиенты весьма экономичны, они всегда есть под рукой у любой хозяйки, а еще они обладают приятным вкусом. Так почему же не воспользоваться и их полезными свойствами?..Как сообщает health info, эксперты предлагают вам сделать это: откройте для себя наконец всю пользу корицы и лимона!1. Корица и лимон для уменьшения болей в суставахЕсли вы страдаете от артрита, то ежедневный прием домашнего лекарства на основе корицы и лимона поможет вам снять как отек, так и воспаление.Лимон невероятно богат витамином С. Это вещество очень важно для нашего организма в принципе, так как помогает ему вырабатывать коллаген (а этот вид белка, в свою очередь, необходим для поддержания здоровья костей и суставов).Кроме того, лимонный сок богат антиоксидантами, которые позволяют эффективно уменьшать воспалительные процессы. Только для того чтобы лечение принесло результат, оно должно быть регулярным.Сочетание лимона с корицей позволяет нам воспользоваться их мочегонными и очищающими свойствами.Наконец, оба ингредиента являются хорошими противовоспалительными и широко используются для этих целей во всем мире.Чтобы облегчить свое состояние при артрите, обратите внимание на следующий рецепт.Ингредиенты: 1 палочка корицы, 5 столовых ложек лимонного сока (50 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г), 1 стакан воды (250 мл).Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, когда она закипит, добавьте и корицу. Дайте завариться в течение 15 минут, после чего снимите с огня и дайте настояться еще в течение 10 минут.Процедите напиток и перелейте его в свою любимую чашку. Затем добавьте 5 столовых ложек лимонного сока и мед.И пейте каждый день натощак.2. Корица и лимон для борьбы с лишним весомВы наверняка уже много раз слышали о продуктах, которые «ускоряют наш обмен веществ». Так вот если и есть какой-либо эффективный способ ускорить свой метаболизм, то это как раз сочетание корицы с лимоном.Корица помогает контролировать уровень инсулина в крови, а также углеводы.То есть вместо того, чтобы «откладывать их про запас», наш организм будет использовать их в качестве источника необходимой ему энергии.И если вы будете каждый день потреблять это домашнее средство на основе корицы и лимона, то ваши жировые отложения станут менее устойчивыми к методам борьбы с ними и постепенно вы заметите, как лишний вес уходит без вреда для здоровья, то есть максимально естественно.Ингредиенты: 1 палочка корицы, 5 столовых ложек лимонного сока (50 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г), 1 стакан воды (250 мл).Способ приготовления:Как видите, ингредиенты абсолютно те же, что и в предыдущем рецепте. И готовится оно так же, следуя тем же пунктам.Разница заключается лишь в том, когда нужно его потреблять. В данном случае, при борьбе с лишним весом, рекомендуется пить его через 20 минут после основного приема пищи. Таким образом, вы сможете ускорить свой обмен веществ и в добавок позаботиться о пищеварении.3. Здоровое лицо: чистая кожа, без акнеКорица с лимонным соком действуют как очень эффективное антибактериальное средство. Действие обоих ингредиентов сосредоточено в двух областях:Лимонный сок позволяет уменьшить угревую сыпь — не избавить нас от нее вовсе, но сделать значительно менее заметной.Корица же, в свою очередь, сможет справиться с инфекцией, которая вызывает появление прыщиков.Если вы приучите себя пользоваться данным средством регулярно, каждый вечер, то сможете добиться желаемого результата: угревая сыпь поубавится, а следы от нее и возможные шрамы станут значительно менее видимыми.Действительно стоит попробовать. Объясним, как лучше это сделать.Ингредиенты: 1 чайная ложка корицы (5 г), 1 столовая ложка лимонного сока (10 мл), небольшая емкость, 1 ватный диск.Способ приготовления:Данное средство для лица наносится вечером, перед сном. Предварительно кожу следует тщательно очистить от любых загрязнений. Затем просто смешайте лимонный сок с порошком корицы.Смочите ватный диск в получившейся смеси и протрите им свое лицо, уделяя особое внимание проблемным участкам, «пораженным» акне.Оставьте для воздействия на 5 минут, после чего смойте теплой водой.Применяйте данное средство при первых же признаках появления акне (маленький прыщик или темное пятнышко на коже).4. Эффективное средство для борьбы с простудой и гриппомЭто средство, конечно, не способно на 100% уберечь нас от простудных заболеваний и уж тем более от гриппа. Это должно быть понятно сразу.Но тем не менее, даже если болезнь сразит нас, мы сможем перенести ее в более легкой форме и выздороветь значительно быстрее, так как у нашего организма будут силы и ресурсы с ней бороться.Благодаря витамину С, содержащемуся в лимоне, а также антибактериальным свойствам корицы, можно сделать свою иммунную систему крепче.Так, вы сможете избежать неприятных периодов повышенной температуры или избыточного количества слизи в дыхательных путях.Ингредиенты: 1 палочка корицы, 1 стакан апельсинового сока (250 мл), 5 столовых ложек лимонного сока (50 мл), 1 чайная ложка меда (7,5 г).Способ приготовления:Сначала будет необходимо выжать из апельсина сок. Как только он будет готов, поставьте его подогреваться на огонь (на 5 минут) и добавьте палочку корицы.По истечении указанного времени, выньте корицу и добавьте лимонный сок и мед.Пейте по утрам во время завтрака. Вот увидите, как начнете чувствовать себя заметно лучше, энергичнее и сильнее.