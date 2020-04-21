5 домашних рецептов, для избавления от мозолей

Образование сухой мозоли (натоптыш) всегда сопровождается болезненными ощущениями, чувством дискомфорта. Возникает она в результате ношения неудобной обуви или любого другого интенсивного трения кожи. Существуют эффективные народные методы, как избавиться от мозолей.Рецепт 1.Распарить ногу, вытереть досуха, на мозоль приложить внутренней стороной разрезанную ягоду инжира. Делать ежедневно на ночь. Можно разжевать ягоду и привязать на мозоль. Менять ежедневно.Рецепт 2.Распарить ногу перед сном, привязать к мозоли корку лимона с мякотью, в течение 2–3 дней процедуру повторять, после чего опять распарить ногу и аккуратно снять мозоль.Рецепт 3.Луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом так, чтобы шелуха была покрыта им полностью. Закрыть горлышко банки компрессной бумагой и завязать. Оставить на две недели при комнатной температуре. Через 2 недели извлечь шелуху, дать стечь уксусу и слегка просушить. Положить слой шелухи в 2–3 мм на мозоль. Окружающую кожу смазать вазелином или другим жиром. Завязать на ночь. Утром, распарив ногу, осторожно без усилий соскоблить мозоль. Если мозоль не сошла, процедуру следует повторить.Рецепт 4Луковицу очистить, разрезать пополам, положить в стакан, залить уксусом. Поставить на сутки в теплое место. Потом вытащить лук, прикладывать к мозоли по листочку 2 раза в день – утром и вечером, завязывая тряпкой.Рецепт 5.Разварить чернослив в молоке, вынуть из него косточки. Горячим прикладывать к мозолям, а когда ягода остынет, снова заменить горячей ягодой. Продолжать так делать столько, сколько возможно.