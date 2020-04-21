5 домашних рецептов, для избавления от мозолей
Рецепт 1.
Распарить ногу, вытереть досуха, на мозоль приложить внутренней стороной разрезанную ягоду инжира. Делать ежедневно на ночь. Можно разжевать ягоду и привязать на мозоль. Менять ежедневно.
Рецепт 2.
Распарить ногу перед сном, привязать к мозоли корку лимона с мякотью, в течение 2–3 дней процедуру повторять, после чего опять распарить ногу и аккуратно снять мозоль.
Рецепт 3.
Луковую шелуху сложить в банку и залить столовым уксусом так, чтобы шелуха была покрыта им полностью. Закрыть горлышко банки компрессной бумагой и завязать. Оставить на две недели при комнатной температуре. Через 2 недели извлечь шелуху, дать стечь уксусу и слегка просушить. Положить слой шелухи в 2–3 мм на мозоль. Окружающую кожу смазать вазелином или другим жиром. Завязать на ночь. Утром, распарив ногу, осторожно без усилий соскоблить мозоль. Если мозоль не сошла, процедуру следует повторить.
Рецепт 4
Луковицу очистить, разрезать пополам, положить в стакан, залить уксусом. Поставить на сутки в теплое место. Потом вытащить лук, прикладывать к мозоли по листочку 2 раза в день – утром и вечером, завязывая тряпкой.
Рецепт 5.
Разварить чернослив в молоке, вынуть из него косточки. Горячим прикладывать к мозолям, а когда ягода остынет, снова заменить горячей ягодой. Продолжать так делать столько, сколько возможно.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий