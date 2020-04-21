Ингаляции перекисью водорода против коронавируса: как правильно применять средство против COVID-19

Некоторые эксперты в области медицины допускают, что в борьбе с COVID-19 можно использовать перекись водорода. Впрочем, ряд медиков не уверены в достоверности приводимых доводов. Итак, что говорят ученые про ингаляции перекисью водорода против коронавируса, и как правильно применять средство против COVID-19? Попробуем разобраться в этом вопросе!Ингаляции перекисью водорода против коронавируса: что говорят ученые и как правильно применять средство против COVID-19.Перекись водорода как средство профилактики коронавирусной болезниЭксперты в области медицины говорят о том, что перекись водорода можно успешно использовать для профилактики коронавирусной инфекции.Как сообщается в Live Trading News, иммунная система использует перекись водорода для усиления естественных функций клеток и предупреждает инфицирование организма. Это подтверждает и известный в мире доктор Томас Леви. Он предлагает использовать 3% раствор перекиси водорода.Как перекись водорода борется с коронавирусной инфекцииПерекись водорода главным образом поражает инфицированные клетки. Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Hospital Infection, свидетельствует о том, что даже 0,5% раствор перекиси водорода способен убить человеческие коронавирусы, например те, которые вызвали SARS и MERS. Такой вывод основывается на исследовании 2009 года, установившее, что вдыхание паров перекиси водорода на 99% инактивирует вирус.Пары перекиси водорода уже на протяжении длительного времени некоторыми экспертами рассматриваются как действенное противовирусное средство. Ученые в 1997 году установили, что это средство полностью инактивирует целый ряд экзотических вирусов животных.Как применять перекись водородаЭксперты рекомендуют для вдыхания паров перекиси водорода использовать небулайзер. В этом случае пар в виде мелкой водяной пыли легко проникает в нос, носовые пазухи и в легкие, которые при COVID-19 поражаются в большинстве случаев.Как рассказывает доктор Томас Леви, ингаляции перекисью водорода с помощью небулайзера буквально «рубят змеиную голову», и вирус, находящийся в организме, легко может быть уничтожен. При условии, что поступление новой порции вируса в организм предварительно перекрыто.Эксперты в области здравоохранения рекомендуют проводить ингаляции перекисью водорода с использованием небулайзера в течение 10-15 минут, 4 раза в день, до полного исчезновения симптомов инфекции.Доктор Леви подчеркивает, что это абсолютно нетоксичный способ лечения. Если его применять ежедневно, хотя бы раз в день, проявится его положительное воздействие и на работу кишечника. Поскольку уничтожается патогенная микрофлора в носоглотке, и она вместе с выделяемыми токсинами не попадает в кишечник во время глотания.Важно для данной терапии использовать именно небулайзер (специальный ингалятор), а не домашние подручные средства для ингаляции (то есть, разным кастрюлям и чайникам скажите нет!). Благодаря мелкому распылению (размер частиц 2 мкм) в небулайзере лекарственный препарат глубоко проникает в легкие, что обеспечивает быстрый терапевтический эффект. Этот способ применения перекиси водорода убережет вас и от многих других заболеваний легких и верхних дыхательных путей.На сегодняшний день, как известно, специфического лечения и профилактики COVID-19 не существует. Но не исключено, что в данном случае могут прийти на помощь уже существующие средства. Но клиницисты говорят о том, что нельзя делать поспешных выводов об эффективности предлагаемого способа лечения COVID-19, так как нет тому достаточного количества научных подтверждений. Если вы все же решили поэкспериментировать со своим здоровьем, предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Осторожность в любом случае не помешает. Тем более, что данную информацию нельзя рассматривать как показание к применению.