Жирная рыба и оливковое масло могут спасти от болезни Альцгеймера
Правда, у добровольцев из первой группы была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Наблюдение за добровольцами продолжалось 10 лет. На протяжении всего этого времени им требовалось ввести дневники питания и периодически сдавать тесты для проверки когнитивных способностей.
Оценивались память, мышление, внимание, воображение, восприятие. Выяснилось: если человек питался, согласно Средиземноморской диете, то у него дольше сохранялись когнитивные способности на приемлемом уровне. Это говорило о сниженном риске развития болезни Альцгеймера. Причем, вывод был актуален вне зависимости от генетической предрасположенности.
По мнению ученых, Средиземноморская диета производит положительный эффект за счет наличия в ней фруктов, овощей, цельных злаков, бобовых, рыбы, оливкового масла. В особенности хорошо работали рыба и оливковое масло. Обилие данных продуктов в рационе спасало от деменции. Если у человека была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, ее признаки проявлялись на 19% реже благодаря рыбе и маслу.
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