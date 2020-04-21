Жирная рыба и оливковое масло могут спасти от болезни Альцгеймера

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Известно, что Средиземноморская диета чрезвычайно полезна для здоровья. И, как передает "Российская газета", специалисты выделили из этого рациона самые полезные для головного мозга продукты. Был проведен эксперимент, в рамках которого принимали участие две группы здоровых людей.Правда, у добровольцев из первой группы была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Наблюдение за добровольцами продолжалось 10 лет. На протяжении всего этого времени им требовалось ввести дневники питания и периодически сдавать тесты для проверки когнитивных способностей.Оценивались память, мышление, внимание, воображение, восприятие. Выяснилось: если человек питался, согласно Средиземноморской диете, то у него дольше сохранялись когнитивные способности на приемлемом уровне. Это говорило о сниженном риске развития болезни Альцгеймера. Причем, вывод был актуален вне зависимости от генетической предрасположенности.По мнению ученых, Средиземноморская диета производит положительный эффект за счет наличия в ней фруктов, овощей, цельных злаков, бобовых, рыбы, оливкового масла. В особенности хорошо работали рыба и оливковое масло. Обилие данных продуктов в рационе спасало от деменции. Если у человека была генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера, ее признаки проявлялись на 19% реже благодаря рыбе и маслу.