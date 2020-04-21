Найдена альтернатива лимонам и имбирю

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Стоимость имбиря и лимонов значительно усилилась на фоне пандемии коронавируса. Это связано с увеличением спроса на эти продукты, которые стали самыми популярными для профилактики COVID-19. Однако существуют и более доступные средства для защиты от опасного недуга.Об этом радио Sputnik рассказал этнотравник Михаил Фадеев.По его словам, существует ягода, которая является отечественным аналогом зарубежным лимонам и имбирю. Речь идёт о клюкве. Употребление клюквы при простуде может за кратчайший срок излечить человека без использования медицинских препаратов.Сейчас в продаже есть импортная клюква, однако этонтравник рекомендуют покупать именно отечественную дикорастущую клюкву, поскольку она полезнее своих зарубежных аналогов.«В Штатах специально вывели сорт, чтобы клюква была крупная, чтобы была прибыль. Наша дикая клюква намного полезнее. Ее не надо употреблять в большом количестве, достаточно маленьких доз, по 50 граммов, но каждый день. Лучше не делать горячие напитки из клюквы, а добавлять в холодные напитки – чаи, компоты, отвары. Можно размолоть клюкву, смешать сок с чаем, а в гущу добавить мед, перемешать и съесть как десерт. Если вы принимали клюкву в чистом виде, обязательно сполосните рот, потому что она довольно быстро разъедает зубную эмаль», — пояснил Фадеев.