Диетолог рассказала о пользе квашенной капусты во время коронавируса

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Эксперты рекомендуют во время разгула пандемии коронавируса урегулировать свой рацион. Диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе квашеной капусты для защиты организма.Этот продукт питания содержит большой комплекс витаминов, который поможет организму укрепить иммунитет и преодолеть атаку болезнетворных микроорганизмов. Капуста, прошедшая молочно-кислое брожение, сохранит, и даже приумножит количество витамина С. Богата она и пектином, кальцием и сульфорафаном, есть в этом продукте и рядом микроэлементов, например, железом, калием, магнием и цинком. Особенную пользу человеку приносят пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте. Эти живые микроорганизмы благотворно влияют на кишечник, регулируя его работу.При этом лицам с рядом заболеваний следует быть осторожными в употреблении данного продукта. Так, у нее высокий гликемический индекс, также капуста приводит к накоплению жидкости в организме и повышенному газообразованию. Пациентам, у которых диагностирована повышенная кислотность желудка, болезнь поджелудочной железы и желчного пузыря такой продукт противопоказан.