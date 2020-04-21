Как восстановить обычный режим питания после Пасхи

Праздники у многих ассоциируются с застольем.Переедание опасно тем, что перегружаются все ферментные и пищеварительные системы организма. Кроме того, есть риск создания слишком большого давления на клапаны, которые находятся между желудком и двенадцатиперстной кишкой и желудком и пищеводом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.По ее словам, в результате переедания может развиться недостаточность клапанов органов пищеварительной системы с прогрессированием осложнений.“Также, из-за невозможности организмом переварить за один раз большую порцию пищи, переедание создает условия для развития дизбактериоза кишечника – пища туда поступает полупереваренная, и толку с нее организм не получает”.По словам врача, восстановить привычный режим питания легко. Стоит потреблять необходимое для ежедневного рациона количество пищи.“Блюда, которые остались после празднования, лучше не доедать, потому что это спровоцирует излишнее поступление калорий. Попробуйте готовить меньше. А тем, что осталось, поделитесь с друзьями, устроив мини-праздник на обеденном перерыве в рабочем коллективе”.